Los domácího poháru: Sparta po Baníku Ostrava přivítá i Plzeň, Olomouc si o finále zahraje s Libercem

Fotbalisty Sparty, kteří si postup zajistili středeční výhrou 5:0 nad Baníkem Ostrava, čeká doma na Letné další silný soupeř. Los semifinále domácího poháru jim přiřkl Viktorii Plzeň. Druhou dvojici tvoří Olomouc a Liberec. Oficiálním hracím termínem semifinále je středa 22. dubna. Praha 12:40 6. 3. 2020 (Aktualizováno: 12:45 6. 3. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Sparty Adam Hložek (vlevo) a Dávid Hancko ve vítězném utkání nad Baníkem Ostrava | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Sparta s Plzní se v této sezoně dosud utkaly jednou v lize a Západočeši v září doma zvítězili 1:0. Z posledních šesti vzájemných soubojů prohrála Viktoria jediný. V poháru si tito rivalové proti sobě naposledy zahráli ve finále v roce 2014, kdy uspěli po penaltovém rozstřelu Pražané a získali double.

Pro Spartu je velkou výhodou, že bude hrát před vlastními fanoušky, poslední čtyři vzájemné soutěžní duely totiž ovládl domácí tým. Oba soupeři se příští víkend utkají na Letné v lize.

Zatímco Plzeň je v ligové tabulce druhá se ztrátou deseti bodů na vedoucí Slavii, Sparta se po nepovedeném vstupu do jara propadla až na sedmé místo a MOL Cup pro ni představuje možná snazší cestu do pohárové Evropy. Letenští ve čtvrtfinále poháru rozdrtili Ostravu 5:0, Plzeň přestřílela Mladou Boleslav 4:2. Západočeši vyhráli všechny čtyři soutěžní zápasy pod novým slovenským trenérem Adriánem Guľou.

Olomouc vyhrála nad Libercem poslední tři vzájemná utkání a v obou duelech této ligové sezony zvítězila 1:0. Hanáci budou mít počtvrté za sebou výhodu domácího prostředí, ve čtvrtfinále porazili Jablonec 3:1. Liberec se podruhé za sebou představí venku, v předchozím kole v Uherském Hradišti postoupil přes Slovácko až na penalty.

Pohárové finále se bude hrát 20. května, jeho dějiště zatím není známé.

Sparta rozšíří realizační tým

Sparta posiluje realizační tým trenéra Václava Kotala. K Michalu Šmardovi přibude jako druhý asistent Luboš Loučka, který zároveň působí ve stejné roli i u sparťanské rezervy.

„Prošel jsem ve Spartě mládežnickými týmy, hrál jsem za béčko i za A-tým, o to je to pro mě silnější. Sparta mě vychovala do velkého fotbalu, díky ní jsem mohl hrát na té nejvyšší úrovni. Cítím, že bych to měl klubu vrátit a doufám, že se mi to teď podaří,“ citoval klubový web Luboše Loučku.

Sedmatřicetiletý trenér by měl působit v obou sparťanských týmech. V neděli čeká Loučku dopolední utkání rezervy s Domažlicemi, odpoledne pak premiéra na lavičce A-týmu v Edenu v ligovém derby proti Slavii.