Posledním čtvrtfinalistou Mol Cupu je Jablonec. Druholigovou Vlašim sestřelil hattrickem Pilař

Je to obrovská čest, těší Součka, že proti Belgii nejspíš nastoupí jako kapitán národního týmu

Měl by to být pro Tomáše Součka speciální večer. Nastoupí proti slavným Belgičanům, znovu vrátí do Edenu, kde to má tak rád, a až přijde do kabiny, bude mít nejspíš připravenou kapitánskou pásku.