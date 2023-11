Sparta otočila osmifinále domácího poháru a zvítězila na hřišti Bohemians, ve čtvrtfinále je i Dukla

Poslední tým ligové tabulky Zlín překvapivě vyhrál v Ostravě 1:0 a ani v druhém utkání pod trenérem Bronislavem Červenkou neinkasoval. Liberec stejným výsledkem vyřadil Mladou Boleslav po brance v úvodu nastavení.

Dukla Praha v souboji dvou nejlepších týmů druhé ligy po obratu porazila Vyškov 3:1 a poprvé od sezony 2015/16 prošla v MOL Cupu do jarního čtvrtfinále. Stav mezi 62. a 74. minutou otočil hattrickem střídající Lukáš Buchvaldek.

Bohemians - Sparta

Oba týmy v malém pražském derby nastoupily v porovnání s nedělními ligovými zápasy ve značně obměněných sestavách. Ve 22. minutě otevřeli před více než pěti tisíci diváky skóre Bohemians. Hrubý našel po centru z rohu Kadlece a dvacetiletý obránce hlavičkou k tyči zaznamenal první soutěžní gól za „Klokany“.

Hosté srovnali v 52. minutě po pohotové střele Sejka z dorážky ve vápně. Rovněž český reprezentant do 21 let vstřelil první soutěžní gól v dresu svého týmu. V 69. minutě Letenští dokonali obrat. Stejně jako při první brance i tentokrát Sadílek dlouhým autem vhodil míč až do vápna a Ševčík nadvakrát dorazil míč do sítě.

Jednadvacetiletý záložník dal v poháru podruhé za sebou vítězný gól, ve 3. kole rozhodl o výhře 1:0 na půdě druholigové Líšně.

V nastavení hosté málem udeřili po brejku, Olatunji však napálil jen tyč. Letenští i tak částečně odčinili víkendovou premiérovou prohru v ligové sezoně v Mladé Boleslavi.

Bohemians po nedělní porážce 0:2 od Slavie ve nejvyšší soutěži neuspěli doma ani proti dalšímu z pražských „S“ a nezopakují semifinálovou účast z minulého ročníku MOL Cupu. „Klokani“ se se Spartou v sobotu znovu potkají tentokrát v lize na Letné.

Ostrava - Zlín

Zlín po příchodu trenéra Červenky, který nahradil odvolaného Vrbu, ožil. „Ševci“ v předminulém ligovém kole utrpěli historický debakl 5:9 od Mladé Boleslavi, o víkendu ale v nejvyšší soutěži v premiéře pod novým koučem uhráli remízu 0:0 v Olomouci a gól neinkasovali ani dnes v poháru.

Zápas ve Vítkovicích rozhodl v 41. minutě střelou zpoza vápna k tyči bývalý hráč Baníku Reiter. Zlínští si zahrají čtvrtfinále MOL Cupu poprvé od sezony 2017/18. Ostravští nenapravili víkendovou ligovou porážku 0:1 s Jabloncem.

Liberec - Mladá Boleslav

Mladoboleslavští po nedělní výhře 3:1 nad Spartou poskočili už na třetí místo tabulky nejvyšší soutěže, v Liberci se ale střelecky neprosadili. Domácí byli s výjimkou úvodu mírně aktivnější, gól si ale nechali až do první minuty nastavení.

Střídající Horský si zpracoval dlouhý pas za obranu a ranou pod břevno překonal Mikulce. Dvacetiletý útočník dal v závěru vítěznou branku už v předchozím pohárovém duelu na Kladně. Slovan si zahraje čtvrtfinále MOL Cupu podruhé za sebou.

Dukla Praha - Vyškov

Vyškov v létě na začátku druholigové sezony zvítězil na stadionu Dukly 4:2 a lépe začal na Julisce i tentokrát. V 38. minutě se do centru položil Němeček a povedeným volejem otevřel skóre. Trenérovi Dukly Petru Radovi po změně stran vyšlo střídání.

Buchvaldek naskočil v 61. minutě a hned za pár desítek sekund hlavičkou dotlačil míč za čáru. V 71. minutě sedmadvacetiletý ofenzivní hráč z přímého kopu rovněž s pomocí tyče otočil stav a za další tři minuty suverénně proměnil penaltu.

V dosavadním průběhu sezony přitom za A-tým Dukly s výjimkou poháru prakticky nehrál a nastupoval spíše za rezervu. Lídr druhé ligy Vyškov nenaváže na čtvrtfinálovou účast z minulého ročníku MOL Cupu.

Zbylá čtyři osmifinále se odehrají až později. Obhájce pohárové trofeje Slavia nastoupí v Hradci Králové až 6. prosince. Během reprezentační pauzy v polovině listopadu jsou na programu tři zápasy.

V soubojích prvoligových celků České Budějovice přivítají Jablonec a Plzeň se představí v Olomouci. Třetiligové Velvary budou hostit Opavu z druhé nejvyšší soutěže. Čtvrtfinále se bude hrát až na jaře.

Osmifinále MOL Cupu: Bohemians Praha 1905 - Sparta Praha 1:2 (1:0)

Branky: 22. Kadlec - 52. Sejk, 69. Ševčík. Rozhodčí: Petřík - Kubr, L. Matoušek. Baník Ostrava - FC Zlín 0:1 (0:1)

Branka: 41. Reiter. Rozhodčí: Starý - Hrabovský, Slavíček. Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav 1:0 (0:0)

Branka: 90.+1 Horský. Rozhodčí: Volek - Paták, Podaný. Dukla Praha - Vyškov 3:1 (0:1)

Branky: 62., 71. a 74. z pen. Buchvaldek - 38. Němeček. Rozhodčí: Klíma - Vlček, Hádek.