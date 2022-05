Nebavilo by to ani nás, ani diváky, hájí odložení pohárového finále záložník Slovácka Petržela

Vyprodané finále českého fotbalového poháru mezi Slováckem a Spartou diváci nakonec neviděli. Zhruba hodinu a půl před plánovaným startem utkání začala v Uherském Hradišti průtrž mračen. Ta sice chvílemi ztrácela na intenzitě, ale trávník promočila takovým způsobem, že zápas musel být odložen. „Je to jednak o zdraví, jednak by to nebylo koukatelné,“ vyvsětlil pro Radiožurnál záložník Slovácka Milan Petržela. Uherské Hradiště 16:09 5. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Sparty se kloužou po mokré trávě stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

„Byli jsme na hrací ploše hodinu a půl před zápasem po průtrži mračen. Viděl jsem, že šedesát procent plochy bylo pod vodou. A když přišla druhá vlna, už jsme předpokládali, že utkání budeme nuceni odložit,“ popisoval fotbalový rozhodčí Ladislav Sziskszay.

Měl řídit finále českého poháru mezi Slováckem a pražskou Spartou. Po oznámení odložení utkání přišli hráči obou týmů aspoň krátce poděkovat fanouškům, kteří už byli připraveni na stadionu. Na fotbalistech obou týmů bylo znát zklamání, rozhodnutí ale chápali.

„Je to jednak o zdraví, jednak by to nebylo koukatelné. Nebavilo by to ani nás, ani diváky. Nikdo by tím nic nezískal,“ řekl záložník Slovácka Milan Petržela.

Přesun pohárového finále na osmnáctého května je pro hráče mrzutý i proto, že tou dobou už měli mít po sezoně a naplánovali si tak dovolenou.

„Nikdo z hráčů to neuvítá,“ dodal Petržela, který se ale nebojí, že by nešťastné odložení utkání hráče poznamenalo třeba tak, že by v náhradním termínu museli složitěji hledat motivaci.

„To v nás potom zase vybuchne, až nastane den zápasu. S tím určitě problém mít nebudeme,“ ujišťoval Milan Petržela osm tisíc majitelů vstupenek na pohárové finále, že v náhradním termínu nebudou o nic ochuzeni.