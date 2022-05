‚Nadšení, emoce, slzy, radost.‘ Slovácko slaví po triumfu v poháru největší úspěch v klubové historii

Fotbalisté Slovácka slaví zisk českého poháru. Ve finále hraném na domácím stadionu v Uherském Hradišti porazili pražskou Spartu 3:1 a získali tak první podobně významnou trofej v klubové historii. Hned po závěrečném hvizdu tak začaly velkolepé oslavy. „Cíl se stal skutečností. Opravdu jsme chtěli zvednout pohár nad hlavu. Mužstvo za tím od začátku do konce šlo,“ vysvětlil pro Radiožurnál vítězný kouč Martin Svědík. Uherské Hradiště 13:43 19. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Slovácka s trofejí pro vítěze domácího poháru | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: ČTK

„Když rozhodčí řekl, že nastavuje tři minuty, věděl jsem, že to máme. Jak to písknul, bylo to nadšení, emoce, slzy, radost,“ popsal pro Radiožurnál své emoce v závěru pohárového finále proti Spartě obránce Petr Reinberk.

Právě tento fotbalista, který v kariéře nikdy nehrál jinde než v Uherském Hradišti, pomohl k výhře 3:1 dvěma góly. A jako druhý pak po kapitánu Michalu Kadlecovi zvedl pohár nad hlavu, když stadionem zněla hymna snad všech sportovních šampionů na světě, We Are the Champions.

Trenér Martin Svědík zamířil po prvotních oslavách přímo na hrací ploše na tiskovou konferenci. A zatímco běžně i po vyhraných zápasech hledá chyby, tentokrát to nedělal.

„Pro mě je to nejlepší tiskovka za celou sezonu. Můžu povídat uvolněně. Cíl se stal skutečností. Opravdu jsme chtěli zvednout pohár nad hlavu. Mužstvo za tím od začátku do konce šlo,“ řekl Svědík.

Oslavy největšího úspěchu plánovalo Slovácko krátké a intenzivní, většina týmu spěchá na dovolenou. Načerpat síly na další splnění dalšího cíle, tedy dostat klub poprvé v historii do hlavní fáze některého z evropských pohárů.

Výsledek finále českého fotbalového poháru MOL Cupu 1. FC Slovácko - Sparta Praha 3:1 (3:1) Branky: 33. a 43. Reinberk, 11. Jurečka z pen. - 42. Hancko. Rozhodčí: Szikszay - Nádvorník, Hájek - Klíma (video). ŽK: Petržela - Suchomel, Čvančara, Dočkal. Diváci: 7991 (vyprodáno).