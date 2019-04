Fanoušci Slavie vulgárně uráželi trenéra Straku i jeho rodinu. ‚Stydím se,‘ omlouvá se Tvrdík

„To nemá cenu se o tom bavit, já ani nechci. Ať si o tom udělá každý obrázek sám. Je to trapné. Samozřejmě, že to i bolí, když tohle slyšíte. To je jasné,“ říkal po úterní vysoké porážce Karviné v Edenu Straka, který tentokrát i šetřil obvyklými energickými gesty.

„Nechtěl jsem nějakým způsobem zbytečně ještě daleko více rozpoutávat emoce, než jaké tam byly. Víc k tomu ani nechci říct,“ dodal.

Na Strakovu adresu během celého zápasu zaznívaly z kotle domácích hanlivé pokřiky. Některé hodně vulgární, jejichž variace fanoušci sem tam skandují směrem k neoblíbeným postavám fotbalového prostředí, se dokonce dotýkaly i jeho rodiny.

„Jménem klubu se omlouvám rodině Františka Straky. Stydím se. Včerejší sprosté urážky na adresu manželky a dětí nepatří nejen k jakémukoliv sportu, ale do jakékoliv společnosti,“ omlouval se ve středu na svém twitterovém účtu šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Nejabsurdnější trenérské angažmá v historii

A proč fanoušci Slavie Straku tolik nesnáší? Ani po sedmi letech nezapomněli na jeho působení v Edenu, které je asi vůbec nejabsurdnějším trenérským angažmá v historii českého fotbalu. Svérázný kouč, který platí za výborného motivátora, totiž dřív trénoval Spartu, na Letné byl velkým oblíbencem a třeba před derby svým svěřencům servíroval tatarský biftek ve tvaru slávistické hvězdy.

Když pak ve Spartě předčasně skončil, vždy zmiňoval, že má „sparťanské srdíčko“ a že by se na Letnou jednou rád vrátil. O to bylo překvapivější, když v říjnu 2011 přijal nabídku Slavie. A přestože tvrdil, že je to pro něj jen „džob“, slávističtí fanoušci ho nikdy nepřijali.

V Edenu se častěji než „Slavie do toho“ skandovalo „Straka ven“, na stadionu visely nenávistné transparenty a na celou dobu Strakova angažmá se zrušila tradiční pozápasová děkovačka hráčů s fanoušky.

Straka si to navíc rozházel i u sparťanů, kteří ho předtím měli za boha. Skupina chuligánů tehdy vnikla na soukromý pozemek a vulgárními nápisy posprejovala dům Straky a jeho rodiny. Straka nakonec tlak nevydržel a po pěti měsících ze Slavie sám odešel.

Slávistický kotel se rozhodl úterní čtvrtfinále proti Karviné pojmout v poněkud netradičním retro stylu, a tak pod tribunou Sever visely stejné transparenty jako před sedmi lety a kromě urážek Straky byly slyšet i pokřiky na adresu bývalých ředitelů Slavie Miroslava Platila nebo Vladimíra Lešky.

M45 bez koriandru

Slavistický kotel patří k nejpočetnějším a nejhlasitějším v Česku a hráči sešívaných si jeho podporu často pochvalují, občas ale fanoušci z tribuny Sever čelí taky kritice. Třeba na podzim po vítězství Slavie nad Plzní označil trenér Viktorie Pavel Vrba atmosféru v Edenu jako „za hranicí“, v sobotním ligovém zápase proti Liberci zase slávisté naráželi na vietnamský původ brankáře Filipa Nguyena.

Liberecký gólman, který se výraznou měrou podílel na cenné remíze 1:1, vzal sice urážky s humorem, šéf Slavie Tvrdík ale pokřiky o „objednávce M45 bez koriandru“ stejně jako urážky Straky odsoudil.

„Obdivuji tribunu sever za neuvěřitelnou podporu, kterou týmu poskytuje. Za práci, kterou si dává s úžasnými choreografiemi. Ale minulé urážení libereckého brankáře a včera rodiny trenéra Straky, to pro mě není historický ideál Slavie. Lídři by měli zvážit, kam společný entusiasmus směřují,“ uvedl Tvrdík.