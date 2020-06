Škoda, že kontaktní gól nepřišel o něco dřív, litoval trenér Guľa po první porážce v Plzni

Fotbalisté Sparty mají po šesti letech šanci získat v sezoně některou z trofejí. Po vítězství nad plzeňskou Viktorií 2:1 postoupili do finále českého poháru, ve kterém se prvního července utkají v Liberci s domácím Slovanem. Pražanům pomohli k výhře také fanoušci, po uvolnění koronavirových opatření jich směly do hlediště stadionu na Letné dvě tisícovky. Praha 9:03 18. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adrián Guľa. | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

„Je to na permanentky pro ty, co byli na všech zápasech. Vzhledem k tomu, že jsem ve fanklubu z Týnce nad Sázavou, kde chodíme všichni poctivě, tak jsme si to ohlídali, aby se na nás dostalo. Těším se jako malý kluk a doufám, že to urveme a pojedeme do Liberce na finále,“ říkal jeden z fanoušků Sparty před cestou do ochozů.

A že by se mu jeho přání mohlo splnit, naznačil už první poločas, po kterém sparťani vedli už 2:0. Trenér Adrián Guľa tak poprvé v novém angažmá v Plzni přemýšlel o tom, proč jeho svěřenci prohrávají.

„2:0 je stále hratelné, to se ukázalo. Musíme s kluky ještě pracovat na zarputilosti a mentalitě, že se dá zápas otočit i s kvalitním mužstvem za tak nepříznivého stavu. Škoda, že kontaktní gól nepřišel o něco dřív,“ říkal plzeňský kouč po zápase.

Plzni se ani přes zlepšený výkon ve druhé půli vyrovnat nepovedlo, a tak naopak pokračuje vítězná série trenéra Pražanů Václava Kotala.

„Je to vítězství nad Plzní. Jestli to byl nejlepší výkon? Myslím, že jsme byli efektivnější, a to rozhodlo,“ těšil se Kotal z postupu do finále poháru a zpětně pak i z toho, že fanoušci na Letné po delší době vyvolávali jméno trenéra.

„To jsem neslyšel, je to pro mě novinka, ale jsem rád. Je škoda, že na taková utkání, kdy vyhrajeme pošesté v řadě, tu nejsou diváci. Je to hrozná škoda. Věřím, že na utkání v Liberci se už snad povolí větší počet diváků,“ přál si Václav Kotal.