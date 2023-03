České fotbalisty čeká v Moldavsku další kvalifikační test. Soupeře nepodceníme, ujišťuje Šilhavý

Čeští fotbalisté v pondělí od 20:45 odehrají druhé utkání kvalifikace mistrovství Evropy. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého na závěr březnového srazu nastoupí v Kišiněvě proti Moldavsku. V předchozích dvou vzájemných duelech česká reprezentace zvítězila a neinkasovala. Utkání můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Kišiněv 14:56 27. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fotbalisté se radují z gólu v úvodním zápase proti Polsku | Foto: CPA | Zdroj: ČTK

Klíčovým hráčem Moldavanů je útočník Ion Nicolaescu, který v této sezoně nastřílel za Beitar Jeruzalém 14 ligových gólů. O jeho kvalitách dobře ví i reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

„On je velice nebezpečný, má nízko těžiště, je velmi rychlý a vyspělý, hraje izraelskou ligu. Po stranách mají rychlé hráče a nebojí se jít do soubojů jeden na jednoho. Když je necháme hrát, tak hrát budou, fotbal umí. Ale z našeho týmu cítím, že jsme připraveni a že to zvládneme jako s Polskem,“ analyzuje Šilhavý.

Český výběr proti Polákům těžil z povedeného zahájení. Už po 27 sekundách otevřel premiérovým gólem za reprezentační „áčko“ skóre Ladislav Krejčí mladší a dal nejrychlejší branku národního celku od rozdělení federace.

Na začátku 3. minuty rovněž první trefou v A-týmu zvýšil Tomáš Čvančara a po změně stran se prosadil třetí sparťan Jan Kuchta. Poláci už v závěru dokázali jen snížit.

Podle reprezentačního kapitána Tomáše Součka musí hráči k utkání přistoupit stejně jako v pátek v Edenu. „Z týmu cítím obrovskou sílu, bojovali jsme jeden za druhého. Všichni víme, že ten start si můžeme pokazit jen my sami a já věřím, že celý tým do toho půjde stejně jako do prvního zápasu. Chceme být aktivní a vytvářet si co nejvíc šancí,“ říká defenzivní záložník.

Moldavsko v pátek vstoupilo do kvalifikace domácí remízou 1:1 s Faerskými ostrovy. Zbylým účastníkem pětičlenné skupiny E je Albánie.

Klid Coufalovi prospěl

K zápasu je naplno připravený i obránce Vladimír Coufal, který před duelem s Polskem léčil zraněnou patu. „Všichni se mnou měli trpělivost a nechali mě být, dokud jsem se necítil dobře. Pro mě je strašně důležité, že můžu být zpátky na hřišti a věřím, že téhle nepříjemnosti už jsem se zbavil,“ uvedl.

K dispozici je trenérovi také „mladá krev“. Jako o potenciálním nástupci Patrika Schicka se mluví o Tomáši Čvančarovi. Vytáhlý útočník prožívá nejproduktivnější sezónu své kariéry, v dresu Sparty si připsal už patnáct soutěžních gólů a aktuálně je druhým nejlepším střelcem ligy.

V seniorské reprezentaci je Čvančara poprvé, na základní sestavu si ale troufá. „Jsem tu od toho, abych byl připravený ihned nastoupit a pomoct klukům. Samozřejmě je to na trenérovi, ale myslím si, že jsem tady proto, že jsem podával kvalitní výkony a trenér rozhodl, že sem patřím.“

Ve Spartě Čvančara vytvořil úderné duo s Janem Kuchtou a spolupráci si chtějí přenést i do reprezentace.

Utkání můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.