Pět let do mistrovství světa v Kataru: fanoušci mají spát i v poušti a stihnout až tři zápasy za den

Jednotlivá pořadatelská města a stadiony mistrovství světa v Kataru jsou rozeseta jen na východním pobřeží země jen o trochu větší než Středočeský kraj.

Žádné vepřové a velmi omezený přístup k alkoholu. I takové bude fotbalové mistrovství v Kataru Číst článek

„Tady vidíte, jak kompaktní šampionát bude. Největší vzdálenost dvou stadionů je 50 kilometrů, takže se dají stihnout dva, možná i tři zápasy denně, to nikdy předtím nešlo,“ říká jedna z členek organizačního výboru MS.

Na druhé straně, jak se na tak malou plochu vměstná skoro milion a půl fanoušků, kteří podle organizátorů mají na fotbalový šampionát dorazit?

„Taky nevím, jak se to bude organizovat, ale věřím, že to mají naplánované,“ přemýšlí fyzioterapeut Antonín Fučík žijící v Dauhá.

„Kromě hotelů chceme při mistrovství světa dočasně využít pro ubytování výletní lodě a také pouštní tábory, což může být pro fanoušky zároveň kulturní zážitek,“ odpovídá mu na dálku organizátorka.

رسمياً! يسرنا الإعلان عن تصميم #استاد_الثمامة سادس الاستادات المرشحة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم #قطر2022 pic.twitter.com/g2th5hCufh — Road to 2022 (@roadto2022) 20. srpna 2017

Novinkou budou také klimatizované stadiony, z nichž u některých po šampionátu Katařané sníží kapacitu a přebytečné sedačky pošlou do rozvojových zemí, chlubí se organizátoři v propagačním videu.

„Katar udělá i salto, aby se to lidem líbilo. Nedovedeme si představit, jak je to pro ně prestižní. Bere se to, že je to poprvé pro všechny Araby, pro celý Blízký východ. Berou to tak, že hájí dobrý štít tří set milionů lidí,“ přibližuje motivaci Katařanů uspořádat přelomové mistrovství světa ve fotbale opravdu špičkově český marketingový expert žijící v tomto emirátu Martin Jaroš.