Fotbalovou ligu čeká nadstavba. ,Nejsem její příznivce,‘ říká trenér Slavie Trpišovský

Poslední kolo fotbalové ligy rozdělilo kluby do tří nadstavbových skupin. Kdo bude slavit mistrovský titul, kdo sestoupí a kdo si vybojuje účast v evropských pohárech tak poprvé v historii české nejvyšší soutěže rozhodne až v pátek startující ligové finále. Definitivně jasno o všem bude nejpozději začátkem června. Praha 15:48 3. května 2019

Nejhorší výchozí pozici má po základní části poslední Dukla Praha, která dnes od 18 hodin přivítá ve skupině o záchranu Bohemians. Klub z Julisky figuruje na jediné přímé sestupové příčce. Ve hře bude ještě 15 bodů, ale na Karvinou ztrácí Dukla 9 bodů a na poslední barážovou příčku Příbrami bodů 11.

„Nejsem naivní, v tuhle chvíli se to rovná sestupu pro Duklu Praha. Samozřejmě můžete změnit tu cestu Karviné. Zachránit se a příští rok se zachraňovat znovu. Nebo začnete něco budovat, aby to mělo nějaký smysl. Podle toho jsme se rozhodli,“ přiznává pro Radiožurnál kouč dejvického celku Roman Skuhravý.

Kromě Dukly je ale zbylých pět týmů usilujících mezi sebou o tři místa zaručující účast v nejvyšší domácí soutěži i pro příští ročník seřazených v tabulce v rozmezí jen pěti bodů, takže se dá čekat tuhý boj. Baráž s druholigovými týmy skončí jako úplně poslední - 2. června. O titulu by mohlo být jasno brzy - slavit ho může už jen Slavia nebo Plzeň, která před dalšími pěti zápasy skupiny o titul ztrácí na pražský celek 4 body.

„Nejsem úplně příznivce té nadstavby. Žádná velká evropská liga to nemá. My jako trenéři hrajeme poprvé o titul. Už jsme ho mohli mít, ale zrovna je nadstavba. To nejdůležitější je titul a ten ještě pořád nemáme. Musíme se plně koncentrovat na to, abychom to zvládli,“ říká trenér Slavie Jindřich Trpišovský, který si se svými svěřenci může prvenství zajistit nejdřív po druhém kole a domácím duelu právě s plzeňskou Viktorií.

Definitivně jasno bude nejpozději 26. května. To fotbalové kluby - Boleslav, Olomouc, Zlín a Teplice - čeká ve skupině o Evropu play-off na dva zápasy - vítěz pavouku se pak o jedno místo v předkole Evropské ligy střetne se čtvrtým nebo pátým celkem skupiny o titul 1. června.