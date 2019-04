Do konce základní části fotbalové ligy zbývají dvě kola. Jen šest týmu ví, jakou budou hrát nadstavbu

Do konce základní části fotbalové ligy zbývají poslední dvě kola. Kromě šestice týmů, které už znají svou skupinu pro následnou nadstavbu, se zbylá mužstva snaží do další fáze sezony vybojovat co nejlepší postavení. Ve hře je stále hodně - šance na účast v Evropských pohárech, ale i setrvání v nejvyšší soutěži. Praha 9:12 21. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Liberečtí fotbalisté slaví gól proti Mladé Boleslavi. | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Slavia, Sparta, Plzeň a Jablonec. Aktuálně čtyři nejlepší týmy prvoligové tabulky už mají jistou účast v nadstavbové skupině o titul. V té se bude bojovat nejen o celkové prvenství, ale také o vstupenky do pohárové Evropy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Do konce základní části fotbalové ligy zbývají už jen dvě kola. Stále je ale o co hrát. Více si poslechněte v reportáži Lukáše Michalíka

Kromě zmiňovaných klubů zbývají v elitní společnosti už jen dvě volná místa, na která se reálně tlačí hned šest konkurentů.

„Dali jsme si na úvod sezony úkol, že se dostaneme do první šestky. Jednoznačně bychom chtěli do Liberce přitáhnout pohár. Chtěli bychom pro to udělat maximum,“ řekl Radiožurnálu trenér Liberce Zsolt Hornyák.

„Jaro se nám podařilo, takže proč bychom si nedávali vysoké cíle a nechtěli tu šestku,“ myslí si záložník Mladé Boleslavi Tomáš Přikryl.

Hornyák i Přikryl by své týmy v nadstavbě rádi viděli v té nejatraktivnější společnosti. Ke splnění tohoto cíle mají aktuálně kromě páté Ostravy nejblíže Severočeši, kteří v posledním kole vyhráli právě v Mladé Boleslavi a posunuli se na šesté místo právě před svého soupeře.

Prostřední skupina

Vyrovnaná je situace také v prostřední skupině o Evropu, do které půjdou týmy od sedmé do desáté příčky. Její vítěz pak bude mít šanci zabojovat o účast v předkole Evropské ligy.

„Rvát se budeme, to je jasné, protože v tom středu chceme být za každou cenu. Chceme se tam udržet,“ popisuje obránce Teplic Tomáš Vondrášek.

„Doufám, že ještě budeme do desátého místa. Když dvakrát vyhrajeme, tak podle mě tam budeme,“ dodal útočník Slovácka Tomáš Zajíc.

Zatímco Vondrášek s Teplicemi drží v prostřední skupině poslední desáté místo, útočník Slovácka Zajíc se do ní se svým týmem bude snažit dostat ze dvanácté pozice, která už spadá do skupiny o záchranu.

Boje o setrvání v nejvyšší soutěži už se stoprocentní jistotou čekají patnáctou Karvinou a také poslední Duklu.

„Beru to jako druhou šanci. Víme, že to nebude jednoduché, ale je to příležitost. A když na ni budeme připravení, tak to zvládneme,“ věří trenér pražské Dukly Roman Skuhravý.

V posledních dvou kolech základní části ligy se kvůli regulérnosti hrají všechny zápasy ve stejném termínu. Osm duelů 29. kola je na programu v neděli od 17 hodin.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 20. 4. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 28 22 3 3 70:21 69 2. Plzeň 28 20 4 4 42:26 64 3. Sparta 28 16 6 6 48:24 54 4. Jablonec 28 14 6 8 49:25 48 5. Ostrava 28 12 6 10 36:32 42 6. Liberec 28 10 9 9 29:24 39 7. Ml. Boleslav 28 10 8 10 47:42 38 8. Olomouc 28 11 4 13 34:41 37 9. Zlín 28 11 3 14 31:37 36 10. Teplice 28 10 5 13 32:40 35 11. Opava 28 9 6 13 39:44 33 12. Slovácko 28 10 3 15 29:41 33 13. Bohemians 1905 28 7 9 12 27:36 30 14. Příbram 28 8 5 15 32:62 29 15. Karviná 28 6 5 17 34:51 23 16. Dukla Praha 28 5 4 19 23:56 19