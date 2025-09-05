Češi s Černohorci zatím nikdy neprohráli. ‚Jejich síla je v ofenzívě, musíme si dát pozor,‘ říká Souček
České fotbalisty čeká pátý zápas kvalifikace o postup na mistrovství světa v příštím roce. Poslední debakl 1:5 v Chorvatsku se národní tým pokusí odčinit na stadionu v Podgorici proti domácím Černohorcům. Proti nim už český výběr zvítězil letos v červnu, kdy v Plzni vyhrál 2:0.
Předzápasový trénink v Podgorici absolvovali Češi v kompletním složení, tedy i s Václavem Černým. Klíčový křídelník v pondělí odpoledne mužstvo opustil a odletěl do Istanbulu, kde stvrdil svůj přestup z Wolfsburgu do Beşiktaşe. K reprezentaci se Černý znovu připojil v úterý večer a přišel tak o dva tréninky na hřišti.
„Myslím si, že už je soustředěný na práci tady a že je na zápas připraven,“ řekl reprezentační kouč Ivan Hašek. Národní tým se ziskem devíti bodů ze čtyř utkání aktuálně svou kvalifikační skupinu vede. Zatím stoprocentní Chorvati ale odehráli o dva duely méně a zápas k dobru mají i Černohorci, kteří se v případě dnešního vítězství na Čechy bodově dotáhnou.
„Je to zápas, kde se můžeme odpoutat a můžeme se dostat i do problémů, takže pro nás je to nesmírně důležité utkání. Černá Hora bude navíc v domácím prostředí ještě silnější. Mají nějaké změny, my taky, takže to bude určitě ještě těžší zápas než ten první, který jsme hráli doma,“ připomněl Hašek červnový vzájemný souboj v Plzni, kde Češi porazili Černohorce 2:0.
Příznivá vzájemná bilance
Balkánský výběr patří k vůbec nejoblíbenějším soupeřům českých fotbalistů. Národní tým se v samostatné historii utkal s Černou Horou šestkrát, pokaždé zvítězil a dostal jediný gól.
„Samozřejmě by se nám líbilo, aby ta série pokračovala. Nejvíce vnímáme ten poslední zápas, o něj se chceme opřít. Zároveň ale černohorská ofenziva je opravdu kvalitní, na ni si musíme dávat od první minuty pozor, protože tam je jejich největší síla,“ varuje reprezentační kapitán Tomáš Souček. Utkání českých fotbalistů v Černé Hoře začne ve 20:45. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.