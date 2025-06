Nedvěd je oficiálně zpátky v českém fotbale. Výkonný výbor FAČR ho schválil jako manažera reprezentací

Asociace o Nedvědův příchod k reprezentaci usilovala už vloni v lednu ještě za bývalého předsedy Petra Fouska po jmenování trenéra Ivana Haška. Legendární záložník Sparty Praha, Lazia Řím a Juventusu Turín ale tehdy na poslední chvíli odmítl a novým generálním sportovním manažerem národního týmu se vloni v létě stal Tomáš Hübschman, který zůstává u A-mužstva, jeho role se ale může změnit.

Nedvěd už nyní nabídku od nového vedení přijal a po půlroce opouští funkci sportovního ředitele saúdskoarabského klubu aš-Šabab. S českou asociací dnes podepsal smlouvu na čtyři roky.

„Je to pro mě čest a na druhou stranu velká zodpovědnost. Cením si to, že jsem byl jednomyslně schválen výkonným výborem. Myslím, že je to dobrá vizitka. Budu mít jasně vytyčené kompetence, co se týče prvního mužstva i jednadvacítky,“ řekl Nedvěd.

Podpora předsedy i výboru

„Budu mít dostatek prostoru a vhodné podmínky, abych mohl pracovat, jak nejlíp umím. Budu se snažit nezklamat, budu samozřejmě potřebovat veškerou podporu pana předsedy i celého výkonného výboru," doplnil.

Nedvěd v letech 1994 až 2006 odehrál na reprezentaci 91 zápasů a dal v nich osmáct branek. S národním mužstvem získal stříbro a bronz na mistrovství Evropy. Na klubové scéně od roku 1996 hrával v Itálii, nejprve za Lazio Řím a poté za Juventus, v jehož dresu po sezoně 2008/09 ukončil kariéru.

Nejlepší český sportovec roku 2003 se od října 2010 podílel na chodu turínského klubu jako člen vedení, o pět let později byl jmenován viceprezidentem. Před třemi lety v listopadu ve funkci skončil a od letošního ledna působil v saúdskoarabském celku aš-Šabab.