Osobnost jako Nedvěd v českém fotbale dlouho nebyla. Vyzná se a má přirozený respekt, říká novinář

Pavel Nedvěd, držitel Zlatého míče pro nejlepšího hráče planety z roku 2003, se po 29 letech vrací na domácí fotbalovou scénu. Po zahraničním angažmá, včetně vysokých pozic v Juventusu nebo v Saúdské Arábii, se stává novým manažerem českých fotbalových reprezentací. Hostem Radiožurnálu byl Stanislav Hrabě, novinář a předseda Komise FAČR pro historii a statistiku. Rozhovor Praha 20:20 24. června 2025

Jak hodnotíte novou roli Pavla Nedvěda?

Pouze kladně. Český fotbal v posledních letech drží tendenci, aby přední hráči s renomé ve světovém fotbalu přebírali různé funkce. Ve fotbale se vyznají a mají přirozený respekt. Je to jedině dobře, Pavel Nedvěd má českému fotbalu určitě co přinést.

Jakou roli bude Pavel Nedvěd nově zastávat u české reprezentace? V čem je jeho výhoda? A můžou se objevit komplikace? Moderuje Vladimír Kroc

Ví se, co přesně bude Pavel Nedvěd dělat, jaké pravomoci nebo odpovědnost bude mít?

To se s vedením reprezentace hodně řešilo. Nakonec je ta pozice celkem jasná, bude to manažer reprezentačních týmů a bude mít na starost, aby vše klapalo. Takovou pozici má každá reprezentace na světě.

Provede Nedvěd nějaké konkrétní kroky už nyní, například co se týče nedávné porážky českého týmu s Chorvatskem 1:5?

Bohužel nepomůže na hřišti. Osobnost jako Nedvěd v českém fotbale dlouho nebyla. Bude působit v zákulisí, vyzná se, velmi dobře bude znát kabinu, a když bude potřeba, tak může pomoct jeho autorita.

Může Nedvěd zúročit manažerské zkušenosti z italského klubu Juventus Turín?

Už si vyzkoušel všechny funkcionářské náležitosti, navíc ve světovém klubu. Byl viceprezident a jistě ví, jak se pohybovat při tvorbě nebo zákulisí nějakých projektů. Je to jedině dobře a může ještě vyrůst.

Vidíte u toho angažmá nějaká možné nástrahy nebo očekávání, která by se nemusela naplnit?

Samozřejmě, nástrahy mohou být všude. To, že byl fotbalista, nemusí znamenat, že zvládne všechny jiné role ve fotbale. Rozhoduje se na hřišti, na kterém nepomůže, takže o výsledcích budou rozhodovat především hráči, kteří musí podávat lepší výkony i pro něj.

Pavel Nedvěd byl dnes jmenován Výkonným výborem FAČR generálním manažerem reprezentací. pic.twitter.com/BWezR3L3Ru — FAČR (@FACR_Asociace) June 24, 2025