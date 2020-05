Věřím, že Německo bude vzorem, kterak opatření fungují, říká po restartu Bundesligy obránce Suchý

Jako první z elitních fotbalových soutěží začala po koronavirové pauze německá Bundesliga. Radost z toho měl i český reprezentant Marek Suchý, který po více než dvou měsících nastoupil se svými spoluhráči k soutěžnímu zápasu. Augsburg 8:12 17. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce Augsburgu Marek Suchý (vpravo) při utkání s Wolfsburgem, které v rámci 26. kola restartovalo po koronavirové pauze Bundesligu | Zdroj: Profimedia

„Jsem hrozně rád, že se Němci ukázali v tomto vynikajícím světle a fotbal se zase rozjel. Věřím, že bude vše pod kontrolou a že to bude vzor pro další země, třeba i pro Česko, co se týče opatření a jak fungují,“ říká pro Radiožurnál obránce Augsburgu Marek Suchý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bundesliga se jako první velká fotbalová soutěž v Evropě znovu rozběhla, byť bez fanoušků na stadionech. Více v příspěvku Jana Reisera

Všechna utkání 26. kola se uskutečnila nebo se budou hrát bez diváků. Fotbalisté navíc musí dodržovat přísná hygienická pravidla.

„Jeli jsme normálně autobusem na stadion. Měli jsme roušky a snažili jsme se dodržovat rozestupy při vystupování z autobusu. Poté v šatně jsme měli rozmístěná místa s dresy také v určitém rozestupu dvou metrů. Sprchy dodržujeme už dlouho, snažíme se tam být maximálně po dvou, když jsou velké, dá se v nich rozestup dodržet,“ popisuje stoper, který do celku z bavorského města přestoupil loni v létě.

Prohra s Wolfsburgem

Český reprezentant nastoupil v základu a odehrál 65 minut. Jeho čeští spoluhráči, brankář Tomáš Koubek a záložník Jan Morávek, zůstali po celé utkání pouze na lavičce. Augsburg nakonec podlehl Wolfsburgu 1:2.

„Je to škoda. Jednu chvíli to vypadalo, že půjdeme do vedení, poté se hra ustálila. Wolfsburg byl na konci trochu lepší a nebezpečnější a bohužel tyto góly v závěru jsou vždy smrtící. Jsme zklamaní, ale jedeme dál,“ dodává Suchý.

Augsburg je po sérii čtyř ligových proher v řadě a neúplném 26. kole na 14. příčce soutěže.