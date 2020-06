V některých zemích se fotbal ještě nehraje, německá Bundesliga může už v úterý poznat mistra

Jméno týmu, který má na dosah bundesligový titul, napadne asi každého, kdo se jen hodně okrajově zajímá o fotbal. Bayern Mnichov je nejznámější a nejúspěšnější německý klub, který může získat 30. mistrovský pohár celkem a osmý v řadě.

Aby to bylo jasné už v úterý večer, potřebuje Bayern vyhrát zápas, který začíná ve 20.30, na stadionu předposledních Brém, za které hrají i dva čeští hráči – brankář Jiří Pavlenka a obránce Theodor Gebre Selassie. Porazit tým z posledních pater tabulky se může zdát celkem snadné, ale trenér Bayernu Hansi Flick nic nepodceňuje. A podle toho také odpověděl na dotaz, co se v Mnichově chystá za oslavy.

„Nic. To je starost naší vedoucí týmu, se kterou si pak můžeme říct, co smíme a co nesmíme. Naším jediným úkolem je odehrát 90 minut a zvítězit, abychom se o tom mohli dál bavit. To je náš velký cíl,“ říkal Flick.

Bayern je v luxusní pozici. I kdyby mu to v úterý večer proti Brémám nevyšlo, bude mít ještě dvě kola na to, aby titul uhrál. Celou sezonu to ale tak slavné nebylo, po listopadovém debaklu 1:5 ve Frankfurtu byl Bayern čtvrtý, jeho vedení odvolalo trenéra Nika Kovače a nahradilo ho zmíněným Hansi Flickem.

A tenhle tah se evidentně povedl. Mnichovský velkoklub pod ním vyhrál 25 z 28 soutěžních utkání, takovou bodovou úspěšnost neměl podle webu Bundesligy žádný kouč Bayernu v historii.

A za zmínku stojí i skvělý průměr tří vstřelených gólů na zápas. Z Bayernu přitom před sezonou odešla jeho dvě dlouholetá ofenzivní esa – Frank Ribéry a Arjen Robben. Jiné legendy ale v kádru zůstaly a třeba sám útočník Robert Lewandowski už nasázel 30 gólů. Jeho parťák Thomas Müller má na kontě zase 20 asistencí. Z mladších hráčů je nejvíc vidět Serge Gnabry se statistikou 12+10.