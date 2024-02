Unikátní situace v německém fotbale. Za jedno kolo přišlo více fanoušků na druhou ligu než na Bundesligu

V Německu o uplynulém víkendu poprvé v historii přišlo více diváků na devět zápasů druhé fotbalové Bundesligy než na stejný počet utkání nejvyšší soutěže. Podle magazínu Kicker bylo ve 22. kole na druholigových stadionech přes 284 tisíc lidí, zatímco na prvoligových jen kolem 261 tisíc. Berlín 22:39 19. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci Hansy Rostock v zápase s Hamburkem | Foto: Christian Charisius | Zdroj: Profimedia

O vysokou návštěvnost v druhé německé lize se starají fanoušci tradičních klubů s bohatou minulostí. Přes 60 tisíc diváků přišlo na Schalke, více než 50 tisíc lidí navštívilo domácí duel Herthy Berlín.

Ve druhé lize soutěží třináct bývalých bundesligových klubů a osm týmů ve své historii hrálo v Poháru mistrů Evropských Zemí (PMEZ) nebo v Lize mistrů. Mezi devíti kluby, které od roku 1903 vyhrály německý pohár (DFB), jsou také čtyři další druholigové kluby - 1. FC Norimberk, Schalke, Hamburk a 1. FC Kaiserslautern.

Doma hrály také další slavné kluby jako Norimberk či Hannover, zatímco v první Bundeslize, jež je podle UEFA co do průměru na zápas nejnavštěvovanější soutěží v Evropě, se velkokluby Dortmund či Bayern Mnichov představily venku.

Z hlediska průměrné návštěvnosti však Bundesliga jednoznačně vede. Na nejvyšší ligu chodí 39 068 diváků, zatímco na 2. ligu 28 358 diváků.

Problémy Bayernu

Bavorský gigant se navíc nečekaně trápí, v neděli prohrál na hřišti Bochumi 2:3 a ztrácí už osm bodů na vedoucí Leverkusen.

Neúspěšná série úřadujícího mistra začala před dvěma týdny prohrou 0:3 v Leverkusenu. Následovala porážka 0:1 na stadionu Lazia Říma v úvodním osmifinále Ligy mistrů a nezdar v Bochumi. Při posledních dvou prohrách byl pokaždé vyloučen stoper Dayot Upamecano, po jehož faulech Lazio i Bochum vstřelily vítězný gól z penalty. Do konce letošního ročníku chybí dvanáct kol.

Dortmund měl titul na dosah, mistry Bundesligy jsou ale znovu fotbalisté Bayernu. Rozhodl gól Musialy Číst článek

I s ohledem na minulý ročník se nechal trenér Thomas Tuchel slyšet, že v obhajobu prvenství stále věří. „Titul se teď nejeví moc reálně. V minulé sezoně jsme věřili až do konce a vyšlo to, takže to uděláme znovu,“ prohlásil bývalý kouč PSG nebo Chelsea.

V uplynulém ročníku šel Bayern do závěrečného kola se ztrátou dvou bodů na vedoucí Dortmund. Borussia však pouze doma remizovala s Mohučí 2:2, zatímco Mnichované zvítězili 2:1 v Kolíně nad Rýnem, čímž ovládli německou nejvyšší pojedenácté za sebou a celkově po třiatřicáté.

Zum ersten Mal in der Fußball-Geschichte hatte die 2. Bundesliga an einem Spieltag mehr Zuschauer als die Bundesliga.



▶️ Zu den Zuschauerzahlen: https://t.co/w05dDZqUSu pic.twitter.com/X1SUluRLRl — Die falsche 9 (@die_falsche_9) February 19, 2024