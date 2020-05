Nesmí k nám rodina, přátelé ani zaměstnanci hotelu, popisuje Pavlenka situaci před restartem Bundesligy

Týden v naprosté izolaci jen se spoluhráči a realizačním týmem a pak vyběhnout před prázdné stadiony. Tohle prožívají v těchto dnech všichni fotbalisté ze dvou nejvyšších soutěží v Německu. Týdenní karanténu v hotelu absolvuje před víkendovým restartem Bundesligy i český brankář Werderu Brémy Jiří Pavlenka. Brémy 12:49 15. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Brém Jiří Pavlenka při zákroku. | Foto: Fabrizio Bensch | Zdroj: Reuters

„Všichni hráči, kteří by do toho zápasu mohli eventuálně nastoupit, nebo realizační tým, který tam bude přítomen, je společně v jednom křídle hotelu. Nikdo k nám nemá přístup, žádný jiný host, nesmí k nám rodina, kamarádi. Nesmíme se stýkat ani se zaměstnanci hotelu, takže když přijdeme do místnosti, kde jíme, tak je prázdná,“ líčí pro Radiožurnál reprezentační brankář Pavlenka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jiří Pavlenka se v dresu Brém připravuje na restart bundesligového ročníku. Více v příspěvku Davida Procházky

Ubytovací zařízení pro fotbalisty teď připomínají hotely duchů. Krátce před koronavirovou pandemií si Pavlenka natrhl stehenní sval, ale teď už je v pořádku.

„S nějakým lehčím tréninkem jsem začal asi po týdnu, běhal jsem a dělal cviky s kondičním trenérem. Doufal jsem, že bych mohl nastoupit do dalšího zápasu, který byl proti Leverkusenu, ale ten se nakonec nekonal. Takže jsem měl delší čas na rekonvalescenci,“ podotýká.

Proti Leverkusenu Pavlenka nastoupí až v pondělí. Brémy čeká ve zbytku Bundesligy těžká práce. Loni jim utekly evropské poháry jen o dva body, letos se z předposledního místa pokouší o záchranu.

Boj o udržení

„Situace, kdy se rozhoduje o sestupu, není lehká. Nám utekl začátek sezony, kdy jsme měli spoustu zraněných – ve čtvrtém nebo v pátém kole jsme trénovali asi ve 13 lidech, lepili jsme sestavu, jak to šlo,“ popisuje Pavlenka příčiny propadu tabulkou na předposlední, sedmnácté místo, a doufá, že pauza týmu prospěla.

Fotbal v Německu dostal zelenou. Bundesliga se může rozeběhnout od poloviny května Číst článek

„Teď už máme skoro kompletní kádr, tak věřím, že nám ta pauza pomůže, že jsme doléčili vše, co jsme potřebovali a že sezonu zvládneme, zachráníme se a zůstaneme v Bundeslize,“ doufá Pavlenka.

„Jsem rád, že už padlo finální rozhodnutí. Doba, kdy se rozhodovalo, jestli se bude či nebude pokračovat, byla dlouhá. Myslím, že se i fanoušci se těší, přestože budeme nastupovat před prázdným stadionem a oni budou moci sledovat zápasy jen z televize,“ lituje brankář české fotbalové reprezentace.

Hlasy proti restartu

Většina Němců je proti znovuzahájení fotbalové bundesligy a rušení dosavadních karanténních opatření. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění pro televizi ARD. Opatření přijatá proti koronaviru v těchto dnech uvolňují všechny spolkové země, bundesliga znovu odstartuje v sobotu, i když bez diváků na tribunách.

Pro pokračování nejvyšší fotbalové soutěže se minulý týden vyslovili přední politici, ale její znovuzahájení považuje za správné jen 31 procent Němců. Opačný názor jich má 56 procent. Dokonce i zastánci dalšího uvolňování opatření jsou spíše proti startu fotbalové soutěže - 40 procent pro a 45 proti.

Pro zachování stávajících nařízení, mezi které patří třeba výrazné omezení kontaktu na veřejnosti, se v průzkumu vyslovilo 56 procent dotázaných, pro jejich větší uvolnění 40 procent.

Prodloužení opatření si nejčastěji přejí voliči sociální demokracie (74 procent) a Zelených (67 procent). Jejich rušení má největší podporu u příznivců svobodných demokratů (63 procent) a Alternativy pro Německo (61 procent).