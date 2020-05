Generálka proti vlastním spoluhráčům? ‚Oblékli jsme si dresy, aby neměla tu příchuť tréninku,‘ líčí Darida

Kolem sebe mají luxus, ale ani na procházku nesmějí. Jen klubovým autobusem na stadion, odtrénovat a zase zpátky na hotel, který je střežený pomalu jak vězení. Fotbalisté v německé Bundeslize jsou před restartem soutěže v přísné karanténě, jak popisuje i český záložník Vladimír Darida. Berlín 9:20 16. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Darida na tréninku Herthy Berlín | Foto: IMAGO sportfotodienst, M. Popow | Zdroj: ČTK

„Němůžeme opustit hotel, ani se sami projít, takže si člověk moc nevyčístí hlavu. Musíme tu být zavření. Ale přeci jen je to týden, to se dá přežít,“ říká pro Radiožurnál Vladimír Darida z Herthy Berlín, ze které nikdo karanténu neporušil – nebo se o tom minimálně neví.

Vladimír Darida má za sebou týden přípravy před restartem Bundesligy.

To trenér Augsburgu Heiko Herrlich si z hotelu odskočil do obchodu pro zubní pastu a k týmu se nesmí vrátit, dokud nebude mít dva negativní testy na koronavirus.

„Můžeme být jen na hotelu. Nesmíme ho opustit a ani za námi nesmí nikdo dorazit na návštěvu. Jediné, co máme povolené, je jet do tréninkového centra na trénink,“ líčí český reprezentant.

Anebo si také zahrát zápas. Ty přátelské v Německu na rozdíl od Česka neměli, tak si v Herthě vymysleli náhradu. „Oblékli jsme si dresy, aby to nemělo tu příchuť tréninku a vypadalo trochu jako zápas. Odehráli jsme ho sami proti sobě na našem stadionu,“ vysvětluje Darida.

„Protože byl týden před naším zápasem, udělal se zápas jako generálka. Jedni na sobě měli domácí dresy, což byla taková pravděpodobnější sestava, která by mohla v sobotu nastoupit. Druzí měli venkovní sadu, ti měli přesvědčit, že patří do toho domácího týmu,“ dodává záložník Herthy, který v letošní přerušené sezoně stihl naskočit do dvaceti bundesligových utkání.

Jestli ale na sobě měl domácí, nebo venkovní dres, to prozradit nemůže. V sobotním utkání by si ale určitě rád oblékl venkovní dres a přes něj už žádnou teplákovku nebo rozlišovák. Hertha Berlín totiž v prvním utkání po koronavirové přestávce nastoupí na stadionu Hoffenheimu a reprezentační záložník by určitě nerad chyběl v základní sestavě.