Německo v krizi. ‚Problém je, že dosáhli všeho,‘ myslí si František Straka

„Nizozemci Němce ztrapňují,“ hlásili komentátoři britské televize Sky Sports po posledním německém průšvihu, porážce 0:3. Pro Němce to byla už pátá prohra v jednom kalendářním roce, což je jejich nelichotivý rekord.

Co se to s nimi děje? „Tuhle otázku si pokládají asi všichni, co mají něco společného s fotbalem,“ říká Radiožurnálu milovník německého fotbalu a trenér František Straka. „Němci nemají tak silnou generaci hráčů v optimálním věku. Trenér Löw vsadil na ty zkušené a je otázka, jestli mají motivaci. Myslím, že problém je, že dosáhli všeho.“

Německo za 12 let pod vedením trenéra Joachima Löwa získalo titul mistrů světa a kromě toho další čtyři medaile ze světových a evropských šampionátů, až teď na letošním mistrovství světa vypadlo dřív než v semifinále.

Skončí Löw?

Jenže to je teď tak trochu historie, třeba už brzy tahle dlouhá éra skončí. Někteří němečtí fanoušci po konci éry Joachima Löwa volají.

„S tím musím počítat, rozumím tomu, že se tím teď fotbalová veřejnost zabývá, to je normální, má na to právo, ale já to teď neřeším. Snažím se jen tým co nejlíp připravit na další zápas,“ říká Joachim Löw.

Dalším zápasem bude úterní duel ve Francii. Když ani ten Němci nezvládnou, budou jediné utkání od sestupu z elitní skupiny Ligy národů. A teoreticky by se tak v další sezóně mohli na nižší úrovni utkat s Čechy.

„Pro nás by to byl určitě oříšek, kdyby to tak mělo dopadnout. Ale pořád to jsou Němci a budou hledat tu nejrychlejší cestu, jak z toho ven,“ nepochybuje obránce české reprezentace Ondřej Čelůstka.