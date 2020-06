Nizozemský fotbal s diváky ale bez skandování? Jedna z možných podmínek pro povolení vstupu na stadion

Nizozemská fotbalová liga by mohla v září začít s fanoušky na stadionech, v rámci opatření proti šíření koronaviru ale může být zakázáno skandování. Mezi další zvažované podmínky, které ve středu představil premiér Mark Rutte, patří dodržování odstupů. Kluby budou smět po stavebních úpravách využít maximálně třetinu stávající kapacity hlediště. Amsterodam 13:35 25. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaplněná tribuna během zápasu mezi týmy AZ Alkmaar a Ajax Amsterodam | Foto: SCS/Sander Chamid | Zdroj: Reuters

Vládní zákaz skandování a zpívání chorálů má minimalizovat riziko šíření kapének mezi fanoušky na stadionech. Ačkoliv by se tímto opatřením zásadně snížily vyhlídky na vytvoření tradiční atmosféry, pro kluby to znamená, že by nemuselo dojít k nejhoršímu scénáři, tedy zápasům bez diváků.

Nizozemská fotbalová liga byla kvůli pandemii koronaviru oficiálně ukončená 24. dubna jako první z evropských soutěží, velké akce jsou v zemi zakázány do 1. září. Mistr vyhlášen nebyl, ale Ajaxu coby lídrovi tabulky připadla účast ve skupině Ligy mistrů, zatímco Alkmaaru v předkole.