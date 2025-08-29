Dva nováčci nebo Vydra s Chorým. Hašek nominoval na zápasy s Černou Horou a Saúdskou Arábií
Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek povolal na zářijový zápas kvalifikace mistrovství světa v Černé Hoře a přípravný duel se Saúdskou Arábií dva nováčky z Jablonce obránce Martina Cedidlu a záložníka Michala Berana. Vrací se útočník Matěj Vydra z Plzně, který za národní tým nehrál téměř čtyři roky.
Jeho svěřenci v září nejprve příští pátek nastoupí v Podgorici proti Černé Hoře a o tři dny později přivítají v Hradci Králové Saúdskou Arábii. Český tým na jaře vyhrál úvodní tři zápasy kvalifikace, naposledy ale v červnu utrpěl debakl 1:5 v Chorvatsku a výrazně si tím zkomplikoval boj o přímý postup na šampionát.
V tabulce je sice první, ale Chorvaté ztrácejí jen tři body a mají dva duely k dobru. Přímo na šampionát projdou jen vítězové skupin, celky na druhých místech absolvují baráž.