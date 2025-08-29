Dva nováčci nebo Vydra s Chorým. Hašek nominoval na zápasy s Černou Horou a Saúdskou Arábií

Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek povolal na zářijový zápas kvalifikace mistrovství světa v Černé Hoře a přípravný duel se Saúdskou Arábií dva nováčky z Jablonce obránce Martina Cedidlu a záložníka Michala Berana. Vrací se útočník Matěj Vydra z Plzně, který za národní tým nehrál téměř čtyři roky.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Jeho svěřenci v září nejprve příští pátek nastoupí v Podgorici proti Černé Hoře a o tři dny později přivítají v Hradci Králové Saúdskou Arábii. Český tým na jaře vyhrál úvodní tři zápasy kvalifikace, naposledy ale v červnu utrpěl debakl 1:5 v Chorvatsku a výrazně si tím zkomplikoval boj o přímý postup na šampionát.

V tabulce je sice první, ale Chorvaté ztrácejí jen tři body a mají dva duely k dobru. Přímo na šampionát projdou jen vítězové skupin, celky na druhých místech absolvují baráž.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Fotbal

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme