Nový trenér Manchesteru United na obzoru, klub se podle médií dohodl s Nizozemcem ten Hagem

Fotbalisty Manchesteru United by měl od příští sezony vést nizozemský trenér Erik ten Hag. O verbální dohodě mezi anglickým klubem a koučem Ajaxu Amsterdam píší britská i nizozemská média. Oficiální prohlášení o budoucí spolupráci by Rudí ďáblové měli zveřejnit ještě do konce dubna.

Manchester 14:28 13. dubna 2022