‚Mají jednorukého gólmana a vy mu nedáte gól!‘ Brankář Duben i po těžkém úrazu válí v okresním přeboru

Zraky všech fotbalových fanoušků jsou v těchto dnech upřeny do Ruska, i česká kotlina ale dokáže přinést velké fotbalové příběhy. Stanislav Duben chytá okresní soutěž za Havlíčkův Brod C, i když nemá jednu ruku. Ve své lize navíc na konci sezony obdržel cenu pro nejlepšího brankáře. Havlíčkův Brod 14:27 17. června 2018

„Trochu to ocenění vnímám tak, že to není ani tak za to, co chytím, ale spíš za to, že to dělám. Takže to byla spíš cena za zásluhy. Je tam spousta lepších brankářů a já mám výbornou obranu. Dostávám hrozně málo gólů, ale vždycky nějaký dostanu, nikdy nedochytám utkání s nulou,“ říká skromně fotbalový brankář Havlíčkova Brodu C Stanislav Duben.

Před třinácti lety se Stanislavu Dubnovi stal vážný pracovní úraz.

‚Mají jednorukého gólmana a vy mu nedáte gól!' Brankář Duben i po těžkém úrazu válí v okresní přeboru

„Vylezli jsme na stožár a nějakým omylem a pochybením jiných pracovníků se to vedení pustilo a my jsme byli v držení drátů. Tady byl největší průšvih, že než se to vyplo, tak to trvalo asi padesát sekund. Když jsem se o tom pak bavil s kluky, kteří byli dole, tak říkali, že z nás šly takové Eliášovy ohně. Vypadá to, jako když člověk hoří,“ popisuje fotbalový brankář nepříjemný životní moment, po kterém mu lékaři museli amputovat ruku.

Po náročném léčení nezatrpkl, naopak. Vážné zranění mu nezabránilo v tom, aby si znovu stoupl mezi tři tyče.

„Hraju furt. S kamarády, se kterými jsme měli dřív mužstvo ‚B‘, když jsem začínal po úraze chytat, jsme zestárli a to béčko jsme opustili. Pak nám to zase chybělo, tak jsme si založili v Brodě céčko a teď postupujeme, příští rok budeme hrát B třídu, krajskou soutěž,“ říká Duben.

Soupeři už si zvykli, že proti nim stojí brankář, který chytá jen jednou rukou a už ho nešetří jako dřív. Čas od času přesto Stanislav Duben slýchává: „Mají jednorukého gólmana a vy mu nedáte gól!“

V jedné věci je a bude vždy havlíčkobrodský fotbalový brankář výjimečný. Nevadí mu, když si z něj občas spoluhráči utahují.

„Když chci zavázat tkaničky, tak kolikrát říkají, ať si je zavážu sám a takové věci. Jednou mi před zápasem zavázali boty k sobě asi na deset uzlů. Oni vědí, že si to můžou dovolit, protože mně to fakt nevadí,“ usmívá se sedmatřicetiletý gólman.

Stanislav Duben dobře ví, že jsou na světě i důležitější věci, než jen fotbalová vítězství a pro posluchače Radiožurnálu a čtenáře serveru iROZHLAS.cz má jedno poselství.

„Ať si váží zdraví, které mají, protože to je úplně to nejcennější, co člověk má. Jsme tady na světě jenom na návštěvě a kdybychom tu návštěvu prožili jenom v problémech, tak si troufnu říct, že by ta návštěva pro nás byla nepříjemná,“ říká fotbalový brankář Stanislav Duben.