Olomouc povede třetí trenér během čtyř měsíců, od B-týmu se přesouvá nejlepší kouč druhé ligy Janotka

„Je to pro mě velká výzva a příležitost. Nerozmýšlel jsem se dlouho. Ani jsem o tom nesnil,“ řekl dvaačtyřicetiletý Janotka, čerstvě oceněný Ligovou fotbalovou asociací jako nejlepší trenér druholigové sezony.

V Olomouci působil i jako hráč a v roce 2012 s ní vybojoval domácí pohár i Superpohár. Před touto sezonou se ujal rezervního týmu, s nímž nečekaně obsadil druhé místo, postoupit do nejvyšší soutěže ale podle pravidel nemohl. Souběžně s „béčkem“ Hanáků trénoval i českou reprezentaci do 19 let.

| Novým trenérem A-týmu Sigmy se stává Tomáš Janotka. Bývalý vynikající prvoligový obránce, vítěz českého poháru z roku 2012 a naposledy trenér úspěšného B-týmu podepsal s klubem smlouvu na neurčito.https://t.co/JGdMur67vz#hanacidoteho — SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) May 29, 2024

„Tomáš Janotka prokázal své kvality u B-týmu v uplynulé sezoně. Pro Sigmu byla vždy důležitá práce s vlastními mladými hráči, stejně tak zde vyrůstali kvalitní trenéři a Tomáš ukazuje, že může být dalším v řadě,“ prohlásil sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

„Áčko“ Olomouce vedl od února po odvolání Václava Jílka dočasně Jiří Saňák. Cíl v podobě postupu do evropských pohárů ale s mužstvem nenaplnil, jelikož Sigma v semifinále nadstavbové ligové skupiny o Evropu vypadla s Hradcem Králové.

Letní přípravu na nadcházející ročník zahájí nový kouč s týmem 17. června. „Půjdu do toho po hlavě a naplno. Totéž budu chtít i od hráčů. Jsem emotivní člověk a nerad prohrávám. Pokusím se to přenést i na hráče, abychom vždycky byli odhodlaní, bojovní, nechali jsme na hřišti všechno a nikdo nám nemohl v tomto směru nic vyčíst,“ uvedl Janotka.

