‚Evropská liga je nad naše síly.‘ Olomouc se po ‚škole fotbalu‘ od Malmö těší na Konferenční ligu
Sigma Olomouc ani ve druhém duelu předkola Evropské ligy nevstřelila Malmö ani gól, prohrála 0:2 a celkové skóre dvojzápasu narostlo na 0:5. Sigmě střet se švédským mistrem nastavil zrcadlo a ukázal, že na úroveň Evropské ligy ještě nepatří. I tak si ale z cenné lekce může vzít ponaučení do bojů v lize Konferenční, třetí výkonností soutěži v evropských pohárech.
„Objektivně přiznám, že Malmö bylo nad naše síly. Pro nás je to skvělá zkušenost a privilegium, že jsme si ten dvojzápas mohli zahrát,“ poznamenal po porážce s Malmö olomoucký trenér Tomáš Janotka. Záložník Hanáků Dominik Janošek po porážce hledal pozitiva v tom, jak si zkušenosti přenést do dalších utkání.
Poslechněte si reportáž Radiožurnálu ze čtvrtečního večera v Olomouci, kdy Sigma podruhé nestačila na Malmö
„Musíme více využívat šance, které máme, a ponaučíme se z jejich herního stylu. Dále je potřeba vyčkat si na chvíli, kdy máme nadějný výsledek a jen čekat na další šanci a pravou chvíli,“ komentoval záložník Dominik Janošek. Přesně tohle totiž Malmö ukázalo. Počkalo si na šanci a svou efektivitou ji dokázalo využít. Sigma by se tím ráda inspirovala.
„Musíme více využívat chvil, kdy jsme před brankou soupeře a chovat se jako zabijáci. Když nedáte gól, tak nemůžete uspět. Měli pár šancí, ale trefili břevno a dva góly. To je škola fotbalu. Nedokážu si to představit například na hřišti Crystal Palace, to bude ještě dvakrát horší,“ směje se Janošek, který nastínil vysněného soupeře hráčů i trenérů.
„Budu si přát co nejvěhlasnější týmy. Když to řeknu blbě, nejdeme do toho pro peníze a podobně, chci mít zážitky a na velkých stadionech se ukázat proti největším týmům. Já si tyhle chvíle užívám, je to velká škola a rád vzpomínám na zápasy s Ajaxem, když jsem ještě působil v Nizozemsku,“ vyjádřil své přání směrem k losu Janošek. A svůj pohled přidal i trenér Janotka.
„Přál bych si dva atraktivní soupeře, dva střední a dva, kde si můžeme sáhnout na vítězství. Jména klubů ale dost klamou. Zeptejte se v Ostravě na Celje, kde si dost lidí řeklo, že je ani nezná - ale je tam obrovská kvalita, kterou jsme už několikrát viděli, například u skautingu,“ popisuje Janotka.
Sigma na rozdíl od Baníku do Konferenční ligy postupovat nemusela, účast v ligové fázi měla totiž jistou.
„V Evropské konferenční lize bude větší prostor na to se výrazněji prosadit, objektivně je Evropská liga nad naše síly. Hráli bychom tam roli otloukánka a v Konferenční budeme hrát důstojnou roli,“ dodává trenér Olomouce Tomáš Janotka.
Páteční los základních skupin Evropské konferenční ligy z českých týmů bude obsahovat pouze Spartu a Olomouc, Baník dvojzápas s Celje nezvládl. Každý z účastníků dostane šest soupeřů, tři přivítá doma a se třemi bude hrát venku.