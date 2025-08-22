Lekce evropského fotbalu ve Švédsku. Sigma v Malmö narazila, největší rozdíl byl cítit v útočné fázi
Sigma Olomouc nastoupila do utkání předkola Evropské ligy v Malmö s osmi debutanty v evropských pohárech v základní sestavě. Zaplatila daň z nezkušenosti a obdržela od Švédů lekci z produktivity. Porážka 0:3 ale vzhledem ke slušné předváděné hře působila přece jen až příliš krutě.
„Myslím, že jsme neodehráli špatný zápas, přestože to může znít blbě. Mám pocit, že čtyřikrát byli u naší branky, a dali tři góly. Máme dobrý pocit, že jsme s nimi dokázali hrát, ale výsledek je takový krutý,“ líčil zklamaně obránce Jiří Sláma po porážce v Malmö.
Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o prohře Sigmy v úvodním souboji o postup do Evropské ligy
Zároveň ale dokázal uznat kvalitu soupeře a naprosto odlišný herní styl oproti týmům v české nejvyšší soutěži.
Třeba krajní záložník Taha Ali Slámu nejednou pořádně provětral a krajní bek Sigmy byl rád, když si pak na několik minut tento soupeř odběhl na druhé křídlo. A střední záložník Adrian Skogmar v devatenácti letech snad neztratil jediný míč.
„Střeďáci měli obrovskou kvalitu. Jde vidět, jaký mají systém, pořád jsou v trojúhelnících, vůbec se jim nechce nakopávat balón. I tak si ale nemyslím, že by to byla vysoká škola fotbalu,“ přidal svůj názor záložník Štěpán Langer. Největší rozdíl byl v kvalitě zakončení. Malmö ze tří vyložených šancí dalo tři branky.
„Ve finální fázi ukázali svou kvalitu. Když si vezmu, že si tolik brankových příležitostí nevytvořili a góly jsme dostaly po naší chybě, rohu a z penalty, tak ta prohra bolí o to víc,“ mrzí Langera.
Trenér Tomáš Janotka chválil své hráče, že se beze zbytku drželi nastaveného herního plánu a taktiky. Bez gólu se ale vyhrát nedá. Malmö ukázalo zkušenosti z evropských pohárů, které naopak Sigma s několika debutanty v Evropě v sestavě postrádá.
„Musíme si nalít čistého vína. Víme, kam patříme. Ať už v rámci ligy, nebo Evropy. Pokud je doma nesesekáme, budeme hrát Konferenční ligu a i to je pro náš klub obrovský úspěch,“ dodává Janotka.
Jistota Konferenční ligy je tedy pro Hanáky šance, jak evropskými poháry téměř nepolíbený tým v tomto směru posunout dál. Rozhodne o tom odveta příští čtvrtek v Olomouci, kterou v přímém přenosu nabídne stanice Radiožurnál Sport.