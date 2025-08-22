Lekce evropského fotbalu ve Švédsku. Sigma v Malmö narazila, největší rozdíl byl cítit v útočné fázi

Sigma Olomouc nastoupila do utkání předkola Evropské ligy v Malmö s osmi debutanty v evropských pohárech v základní sestavě. Zaplatila daň z nezkušenosti a obdržela od Švédů lekci z produktivity. Porážka 0:3 ale vzhledem ke slušné předváděné hře působila přece jen až příliš krutě.

Malmö Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

profimedia-103058065_250822-071105_tpk.jpg

profimedia-103058065_250822-071105_tpk.jpg | Foto: Petter Arvidson | Zdroj: Profimedia

Myslím, že jsme neodehráli špatný zápas, přestože to může znít blbě. Mám pocit, že čtyřikrát byli u naší branky, a dali tři góly. Máme dobrý pocit, že jsme s nimi dokázali hrát, ale výsledek je takový krutý,“ líčil zklamaně obránce Jiří Sláma po porážce v Malmö.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o prohře Sigmy v úvodním souboji o postup do Evropské ligy

Zároveň ale dokázal uznat kvalitu soupeře a naprosto odlišný herní styl oproti týmům v české nejvyšší soutěži.

Třeba krajní záložník Taha Ali Slámu nejednou pořádně provětral a krajní bek Sigmy byl rád, když si pak na několik minut tento soupeř odběhl na druhé křídlo. A střední záložník Adrian Skogmar v devatenácti letech snad neztratil jediný míč.

„Střeďáci měli obrovskou kvalitu. Jde vidět, jaký mají systém, pořád jsou v trojúhelnících, vůbec se jim nechce nakopávat balón. I tak si ale nemyslím, že by to byla vysoká škola fotbalu,“ přidal svůj názor záložník Štěpán Langer. Největší rozdíl byl v kvalitě zakončení. Malmö ze tří vyložených šancí dalo tři branky.

„Ve finální fázi ukázali svou kvalitu. Když si vezmu, že si tolik brankových příležitostí nevytvořili a góly jsme dostaly po naší chybě, rohu a z penalty, tak ta prohra bolí o to víc,“ mrzí Langera.

Trenér Tomáš Janotka chválil své hráče, že se beze zbytku drželi nastaveného herního plánu a taktiky. Bez gólu se ale vyhrát nedá. Malmö ukázalo zkušenosti z evropských pohárů, které naopak Sigma s několika debutanty v Evropě v sestavě postrádá.

„Musíme si nalít čistého vína. Víme, kam patříme. Ať už v rámci ligy, nebo Evropy. Pokud je doma nesesekáme, budeme hrát Konferenční ligu a i to je pro náš klub obrovský úspěch,“ dodává Janotka.

Jistota Konferenční ligy je tedy pro Hanáky šance, jak evropskými poháry téměř nepolíbený tým v tomto směru posunout dál. Rozhodne o tom odveta příští čtvrtek v Olomouci, kterou v přímém přenosu nabídne stanice Radiožurnál Sport.

Adam Kodet Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Fotbal

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme