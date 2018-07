Slavia v prvním poločase neměla šance, řekl po porážce olomoucký kouč Jílek

„Slavia neměla za první poločas žádné šance, ani jednu gólovou šanci. Měla dvě situace, které jsme nezvládli. Jedna střela z 25 metrů pod úhlem a odražený míč ve vápně. Žádná připravená věc, nic,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci trenér Olomouce Václav Jílek, podle kterého rozhodla hlavně produktivita.

„V momentě, kdy prohráváte se Slavií 0:2, tak jsme to otevřeli a pak měli šance, protože měli brejky,“ dodal k druhému poločasu.

Dvoubrankové vedení sešívaným na Hané zajistily závar před gólmanem Buchtu a střela Miroslava Stocha, která zapadla přesně k tyči.

Třetí gól po přestávce přidal Vladimír Coufal: „V přípravě jsme góly nedávali, dnes jsme je dali skoro ze všeho, i když tam byly další vyložené šance. Za 3:0 jsme obrovsky rádi a nula vzadu je bonus.“

Po přestávce ale Slavia hrozila z protiútoků a mohla vyhrát i vyšším rozdílem. Jeden z nejlepších hráčů hostujícího celku Miroslav Stoch ale nedokázal dát gól ani do prázdné branky. „Byla to moje velká chyba. Strašně jsem se na tu střelu soustředil a trefil jsem to patou. Úplně špatně,“ pousmál se Slovák.

Zatímco se Slavie může v klidu chystat na druhé kolo s Karvinou, olomoučtí fotbalisté se musí otřepat před pátečním zápasem v Mladé Boleslavi.

„Možná pro nás ta prohra byla krutá, ale my se přes to musíme přenést. I tohle přináší fotbal a další zápas budeme chtít zvládnout líp,“ nedělá z porážky tragédii brankář Sigmy Miloš Buchta.

Fortuna liga | 1. kolo 20.7. FK Dukla Praha - FC Viktoria Plzeň 1:3 21.7. 1.FK Příbram - FK Teplice 1:1 21.7. FC Slovan Liberec - MFK Karviná 1:0 21.7. FC Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 3:2 21.7. AC Sparta Praha - SFC Opava 2:0 22.7. Bohemians Praha 1905 - 1.FC Slovácko 2:1 22.7. SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha 0:3 23.7. FC Baník Ostrava - FK Jablonec