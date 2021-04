Jako Čech až do konce kariéry. Brankář Slavie Kolář oznámil, že helmu už při fotbale nesundá

Možná, že se jeho helma bude také jednou prodávat jako suvenýr pro fanoušky v klubových prodejnách, jako kdysi ochranná pomůcka někdejšího brankáře Chelsea nebo Arsenalu Petra Čecha. Gólman fotbalové Slavie Ondřej Kolář má totiž za sebou podobnou zkušenost, a po prvním zápase v kožené přilbě prohlásil, že už si jí zřejmě bude nasazovat na hlavu před zápasy až do konce kariéry. Londýn 16:56 9. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Kolář v utkání s Arsenalem | Foto: Alastair Grant | Zdroj: ČTK / AP

Někteří fanoušci či reportéři se ujišťovali, jestli se nepřeslechli, když to v pozápasovém studiu České televize Ondřej Kolář řekl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ondřej Kolář oznámil, že helmu bude nosit preventivně po zbytek fotbalové kariéry. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

Gólman Slavie bezprostředně po remíze 1:1 v úvodním čtvrtfinále Evropské ligy na hřišti Arsenalu prohlásil, že kevlarovou obličejovou masku odloží, až to bude možné, ale koženou helmu už si radši v zápasech na hlavě z preventivních důvodů nechá.

A spojí s ní zbytek kariéry, jako to musel před časem udělat i Petr Čech, kterému lékaři přímo zakázali chytat bez ní.

„Nechám si ji preventivně, kdyby mělo přijít nějaké zranění nebo náraz na hlavu. S helmou už budu chytat do konce kariéry,“ uvedl Kolář.

Petr Čech kdysi v rozhovoru pro časopis Týden přiznal, že kdyby nařízení doktorů nerespektoval, nebude mu platit pojištění. Věděl, že s helmou vnímá okolí jinak, neslyší tak dobře, ale také uznal, že ho párkrát ochránila před dalším těžkým zraněním.

Petr Čech v ikonické helmě

Zranění po střetu se soupeřem

„Mám helmu upravenou tak, abych měl materiál na přední části co nejvíce jednotný, aby se dal míč odhlavičkovat,“ popisoval Radiožurnálu v minulosti svou helmu Čech.

I s ní odchytal tři evropské šampionáty, vytvořil rekord v počtu reprezentačních startů a s Chelsea triumfoval v Lize mistrů. A jak před časem přiznal v show herce Jana Krause, po osudovém střetu s protihráčem už byl do konce kariéry nechtěně připravený na to, co všechno se může v zápase přihodit.

„Člověk se pokaždé obává, že to bude maso. Od roku 2006 čekám cokoliv,“ narážel Čech na zápas z podzimu roku 2006, kdy mu protihráč Stephen Hunt v anglické lize prorazil lebku. A právě kvůli tomu pak musel chytat se speciální helmou.

I Ondřej Kolář ji bude nosit kvůli podobnému zážitku. Před třemi týdny ho trefil kopačkou do hlavy Kemar Roofe z Rangers při odvetném duelu osmifinále Evropské ligy. A také gólman Slavie se bude jistě snažit, aby jeho kariéra pokračovala i s ochranou přilbou co nejlépe.

„Na tréninku jsem zjistil, že se vrhám hráčům pod nohy. Nebojím se jít do souboje. V zápase jsem nepřemýšlel o tom, jestli může přijít rána do hlavy nebo ne,“ řekl Ondřej Kolář, který bude zřejmě až do konce kariéry chytat s helmou podobně jako Petr Čech nebo i někteří další gólmani.

Nasadil si ji třeba Rakušan Richard Strebinger, který se takto začal chránit po otřesu mozku. Karvinský deník pak před časem přinesl příběh Jakuba Švrčiny, učitele základní školy a také brankáře divizního Bohumína, který si helmu pořídil po několika úrazech.