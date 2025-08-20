‚Reprezentujeme celý Kypr.‘ Pafos přetlačil Crvenou Zvezdu a od historické Ligy mistrů ho dělí jeden zápas

Fotbalisté Pafosu dál píší nejvýraznější kapitolu krátké klubové historie. Kyperský celek teprve loni získal svou první trofej a teď je jeden zápas od účasti v hlavní fázi Ligy mistrů. V úterý večer si Pafos připsal další velkou výhru, když na úvod 4. předkola slavné soutěže porazil v Bělehradu domácí Crvenou zvezdu 2:1

Fotbalisté Pafosu slaví gól do sítě Crvene Zvezdy

Fotbalisté Pafosu slaví gól do sítě Crvene Zvezdy | Foto: Marko Metlas | Zdroj: Profimedia

Tisíce fanoušků domácích už před zápasem předvedli za jednou z branek nápadité choreo. Pomocí barevných čtverců vytvořili obří ruku brnkající na kytaru. Řada příznivců Zvezdy tak neviděla úvodní gól, hostující Joao Correia se totiž trefil už po osmatřiceti sekundách.

Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o "zázraku z Kypru" - fotbalový Pafos je jeden zápas od slavné Ligy mistrů

Druhý gól přidal Pafos v úvodu druhé půle, a protože domácí už stačili jen snížit, kyperský celek je blízko senzačnímu úspěchu.

Nemohl jsem si přát lepší dárek. Je to velké vítězství, s naším výkonem jsme velmi spokojení. Jsme mentálně silní a vycházíme z kompaktní obrany. Nehrajeme jen za Pafos, reprezentujeme celý Kypr a pokusíme se práci úspěšně dokončit,“ řekl trenér Pafosu Juan Carcedo, který v den utkání oslavil 52. narozeniny.

Klub FC Pafos byl založený teprve v roce 2014, loni získal svou první trofej, když vyhrál domácí pohár a letos premiérově ovládl i kyperskou ligu. V aktuální kvalifikaci Ligy mistrů už Pafos zvládl vyřadit Maccabi Tel Aviv a Dynamo Kyjev.

„Když jsem tam byl já, tak byl Pafos ještě na začátku cesty. Shodou okolností jsem minulý měsíc byla na dovolené na Kypru a zašel jsem do jejich nádherného tréninkového centra.Už je o dost jiné, než si ho pamatuju. A místní mi říkali, že chtějí koupit další pole a místo, aby postavili další hřiště nebo umělou trávu,“ říká záložník Zdeněk Folprecht, který za Pafos v minulosti hrál.

Na mezinárodní scéně na sebe Pafos upozornil už v minulé sezoně, kdy postoupil mezi nejlepších 16 týmů Konferenční ligy. Nedávno klub získal hvězdnou brazilskou posilu Davida Luize, který se přidal k početné skupině cizinců.

Fanoušci Pafosu podporují svůj tým během duelu proti srbské Crvene Zvezde | Foto: Marko Metlas | Zdroj: Profimedia

Pafos potřebuje kvalitu a kyperští hráči tak kvalitní nejsou, v základu jsou jen dva Kypřani - brankář a levý obránce. Pafos kupuje hráče kolem 30 let a mají za sebou už nějaké angažmá. Zároveň jsou ale pořád kvalitní a mají hlad po úspěchu,“ dodává Zdeněk Folprecht.

O historický postup do Ligy mistrů zabojují fotbalisté Pafosu příští týden v úterý – odvetu s Crvenou zvezdou Bělehrad sehrají znovu v azylu na stadionu v Limassolu.

