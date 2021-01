Páté místo po podzimu je nad očekávání, ale cílem je záchrana, říká majitel fotbalových Pardubic

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pardubice pokračují v krasojízdě. Velkou bolestí ale zůstává nevyhovující stadión

„Páté místo po podzimu je upřímně nad očekávání. Jsme příjemně překvapení. Hodnotíme to velmi pozitivně. Neměnným cílem ale pro nás jako nováčka zůstává záchrana. Za ní jdeme zápas od zápasu, sbíráme body,“ říká majitel FK Pardubice Vladimír Pitter.

Boháč odolal vábení místra

Kvalitní výkony Východočechů budí pozornost u konkurence. O služby brankáře Marka Boháče projevila zájem pražská Slavia. On ale dal nakonec přednost podpisu nového kontraktu ve stávajícím klubu. „Víme, že máme dál kvalitního gólmana a můžeme pokračovat v rozehrané jízdě. Kádr zůstává pohromadě.“

Zimní pauza je tentokrát mimořádně krátká. Pardubičtí by chtěli už od 17. ledna navázat na předvánoční výkony. Čekají je České Budějovice a třeba taky ostřílená Plzeň.

Covidová doba zatím podle Pittera nekomplikuje ekonomický stav FK Pardubice. „Rozpočet vždy sestavujeme reálnýma očima podle toho, co si můžeme dovolit. Obecně se o nás ví, že žijeme ve skromných podmínkách. Ale všichni mají jistotu, že jim nedlužíme, své závazky plníme včas.“

Bez stadionu konec

Velkou bolestí fotbalu v Pardubicích zůstává nevyhovující stadion. Jestli se nezačne stavět, musí překvapení soutěže z ligy pryč bez ohledu na výsledky. „Bylo by to hodně kruté. Ale jsme optimisté. Věříme, že za cílem jdeme společně s městem.“

Naději teď přináší Národní sportovní agentura. Ta vypsala dotační tituly, ze kterých by se na projekt dalo získat až 200 milionů. Vladimír Pitter si myslí, že by to mohlo přesvědčit některé nespokojené zastupitele, kteří zatím s budováním hlasitě nesouhlasí.

„Jsme v očekávání, jaká varianta zvítězí ve výběrovém řízení. Návrhy jsem neviděl. Očekávám, že by mělo dojít k nějaké komunikaci ze strany města. Jde jenom o samotný vzhled, protože základní podmínky musí zůstat dodržené. Čas se samozřejmě krátí.“

F:L (PLATNÉ K 6. 1. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 13 11 2 0 36:4 35 2. Jablonec 14 9 2 3 26:15 29 3. Sparta 13 9 1 3 29:18 28 4. Olomouc 14 5 7 2 20:15 22 5. Pardubice 14 6 4 4 15:15 22 6. Slovácko 13 6 3 4 23:15 21 7. Ostrava 12 6 3 3 18:10 21 8. Liberec 13 6 3 4 20:15 21 9. Plzeň 14 6 2 6 28:21 20 10. Karviná 14 5 5 4 14:18 20 11. Zlín 13 5 1 7 15:17 16 12. Teplice 14 5 1 8 16:28 16 13. Č. Budějovice 13 3 6 4 17:22 15 14. Bohemians 1905 13 4 2 7 16:18 14 15. Ml. Boleslav 14 2 3 9 16:28 9 16. Brno 14 2 3 9 12:27 9 17. Příbram 13 2 3 8 10:28 9 18. Opava 12 1 3 8 10:27 6