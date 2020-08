Podle italských médií Schick zůstane v Německu, Leverkusen za něj má zaplatit 27 milionů eur

Podle listu Corriere dello Sport byla klíčovou postavou jednání mezi kluby osoba sportovního ředitele Leverkusenu Rudiho Völlera, jenž za AS Řím hrál a také ho trénoval. Bayer si může dovolit ve složité koronavirové době zaplatit za Schicka relativně vysokou částku i díky tomu, že je na spadnutí prodej talentovaného Kaie Havertze za 100 milionů eur do Chelsea.

V sestavě Leverkusenu by čtyřiadvacetiletý Schick podle agentury SID mohl nahradil Kevina Vollanda, jenž má namířeno do Monaka. Bayer v minulé sezoně obsadil v bundeslize páté místo a bude hrát Evropskou ligu.

Bývalý útočník Sparty a Bohemians Schick přestoupil do AS Řím v roce 2017 ze Sampdorie Janov a loni v létě šel na hostování do Lipska. V dresu německého celku nastřílel 10 gólů ve 22 zápasech, ale klub neuplatnil opci na jeho přestup.