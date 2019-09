‚Sám jsem cítil, že potřebuji změnu.‘ Fotbalista Schick se těší na působení v bundesligovém Lipsku

Poslední dva roky v Itálii mu nevyšly podle představ. Nyní má ale fotbalista Patrik Schick před sebou novou velkou výzvu. Český útočník ještě před příjezdem na reprezentační sraz zamířil z AS Řím na hostování do německého Lipska. A v kádru aktuálního bundesligového lídra se bude snažit znovu nastartovat kariéru. Praha 22:25 4. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Schick (vlevo) v dresu AS Řím | Foto: Maurizio Borsari/AFLO | Zdroj: Reuters

„Jsem rád, že to dopadlo. Jednání byla dlouhá, prakticky až do posledních minut. Měl jsem dost nabídek, ale od začátku jsme to směřovali do Bundesligy. Lipsko bylo od začátku největším favoritem,“ přiznává Patrik Schick, který se momentálně připravuje s reprezentací na zápasy kvalifikace mistrovství Evropy 2020 v Kosovu a Černé Hoře.

Patrik Schick se do svého nového působiště v Lipsku těší

Odchovanec pražské Sparty při rozhodování o svém dalším působišti zvažoval hned několik aspektů, ze kterých mu jako nejlepší volba vyšlo právě Lipsko.

„Byla kritéria, jako například jakým se tým prezentuje fotbalem a jakým stylem chce hrát, ale samozřejmě jsem slyšel i na trenéra skvělé reference plus Liga mistrů, takže pozitiv v případě Lipska bylo strašně moc,“ vypočítává třiadvacetiletý útočník.

Schick se po přestupu ze Sparty do Itálie na Apeninském poloostrově okamžitě prosadil a výkony v Sampdorii Janov si vysloužil pozornost větších klubů. V AS Řím si ale za dvě sezony místo v základní sestavě nevybojoval, do zápasů naskakoval převážně z lavičky a v osmapadesáti soutěžních duelech dal jen osm gólů.

„Sám jsem cítil, že potřebuji změnu. V Římě jsem se necítil úplně šťastný, takže jsem věděl, že potřebuji změnit klima. Myslím, že to byl správný krok,“ věří Patrik Schick, kterého v Lipsku stejně jako v Římě čeká na hrotu útoku velká konkurence. O místo v sestavě bude bojovat třeba s německým reprezentantem Wernerem nebo Dánem Poulsenem.

„Všude, kamkoliv přijdete, tak někoho máte. Měl bych se tak soustředit sám na sebe. A asi by mě teď nebrali na hostování, abych tam měl jen sedět na lavičce nebo tak. Samozřejmě ale sám musím ukázat, že na základní sestavu mám,“ uvědomuje si Schick, kterého před debutem v novém klubu čekají ještě reprezentační povinnosti.

Čeští fotbalisté se nejprve v sobotu odpoledne představí v Kosovu a o tři dny později národní tým čeká utkání v Černé Hoře.