Fotbalista Patrik Schick se s Lipskem připravuje na závěrečné play-off Ligy mistrů. Jestli bude ale český útočník v bundesligovém celku pokračovat i v další sezoně, není jisté. V německém klubu mu končí hostování z AS Řím, kterému by muselo Lipsko zaplatit za přestup přibližně 750 milionů korun. Podle manažera Pavla Pasky, který Schicka zastupuje, se bundesligový klub snaží kvůli koronavirové pandemii zmíněnou částku snížit. Lipsko 13:05 5. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Schick (vpravo) v souboji s Ericem Dierem z Tottenhamu. | Foto: Matthew Childs | Zdroj: Reuters

„Když jsme se chystali uplatnit opci, tak do toho spadla pandemie. Bum. To byl ze dne na den konec. Korona silně ovlivnila transferní trh v celé Evropě. Ceny, které byly uzavřeny před rokem, například opce pro Patrika, jsou tak vysoké, že se to v téhle výši nedá realizovat,“ přiznává agent Pavel Paska, že nebýt koronavirové pandemie, už by byl Patrik Schick zřejmě hráčem Lipska.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co bude s Schickem? ‚Když jsme se chystali uplatnit opci, spadla do toho pandemie,‘ popisuje Paska

Právě Lipsko hvězdě české reprezentace vytvářelo od začátku angažmá dokonalé zázemí.

„Lipsko mu strašně pomohlo. Na začátku byl první tři měsíce zraněný, odehrál dvacet minut. Přijdeš do nového klubu, jsi tam půjčený, máš opci a najednou tři měsíce nehraješ,“ naráží Paska i na to, že Lipsko stálo za českým reprezentantem v těžkém období, kdy Patrik Schick potřeboval získat sebevědomí.

Lipsko Schickovi svědčí, míní experti. Ujfaluši si umí českého útočníka představit i na Ostrovech Číst článek

„Měli trpělivost, připravili si ho a během dvaadvaceti zápasů dal deset gólů a měl čtyři asistence. Lipsko a Bundesliga mu hodně sedly. Pořádek, disciplína a hlavně běhat, běhat, běhat. To bylo první, co jsem mu řekl, když přišel do Německa,“ říká agent.

Ale ani tak agent Pavel Paska neví, jestli Patrik Schick v Lipsku zůstane. I když mu tým, tamní prostředí i podmínky maximálně vyhovují, což dokázal i deseti vstřelenými góly, které klubu pomohly ke třetí příčce v Bundeslize a k účasti v Lize mistrů v příští sezoně.

„Celá Evropa má ztráty. Vypadly příjmy ze vstupného, sponzoring a tak dále. To se projevuje tak, že kluby ne nejsou ochotny, ale nemůžou vysoké transferní ceny zaplatit. Musíme se přizpůsobit. Za A aby seděla Patrikova sportovní kariéra, a za B by to bylo dobré ekonomicky. Ještě dva roky máme smlouvu v Římě, žádná hektika není, přestupové období je otevřené do konce října,“ je zatím v klidu agent Paska.