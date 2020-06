Namísto setrvání v Lipsku Premier League? Schicka chce na hostování Newcastle, zájem mají i další

O útočníka Patrika Schicka se podle britského listu Daily Mail zajímá Newcastle United. Českého fotbalového reprezentanta by rád získal na roční hostování s opcí na přestup. Schickovi po sezoně skončí hostování v Lipsku, které na něj neuplatnilo opci, a měl by se tak vrátit do AS Řím.

