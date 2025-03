Schick se po půl roce vrací do reprezentace. ‚Jsme rádi, že ho budeme mít,‘ pochvaluje si Hašek

Odchovanci pražské Sparty Patriku Schickovi se v letošní sezoně daří. S 16 góly je aktuálně druhým nejlepším střelcem Bundesligy, další čtyři branky přidal v německém poháru a jednou se trefil i v Lize mistrů. Předchozí dva reprezentační srazy ale kvůli drobným zdravotním problémům i nedostatečnému vytížení v klubu z vlastní vůle vynechal. Teď se ale do reprezentace vrací. Praha 20:19 14. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Schick v zápase proti Frankfurtu | Zdroj: Profimedia

„V tu dobu, kdy se dělala nominace, tak jsem neměl optimální herní vytížení. Necítil jsem se úplně ve formě a myslím si, že bylo správné přenechat to místo klukům, kteří na tom byli lépe,“ řekl Schick po lednovém utkání Ligy mistrů se Spartou.

„Když jedu na nároďák, tak chci pomoct na 100 procent, chci se cítit dobře a tomu týmu vypomoct. V tu chvíli jsem zrovna necítil, že by to tak bylo. Samozřejmě když to takhle bude pokračovat, tak na další nároďák to nebude žádný problém,“ dodal.

V tomto roce v klubu pravidelně nastupuje, navíc se mu vyhýbají zranění a jeho návratu do národního týmu tak tentokrát nic nebránilo. Devětadvacetiletý kanonýr patří v posledních letech ke klíčovým hráčům reprezentace a s 20 góly je jejím nejlepším střelcem.

„Patrik je zdravotně připraven. Těšíme se, že ho budeme mít k dispozici,“ řekl o Schickovi reprezentační trenér Ivan Hašek. A dodal, že jsou spolu neustále v kontaktu.

Do národního týmu se poprvé od loňského Eura vrací obránce David Jurásek se záložníkem Michalem Sadílkem. Ve výběru tentokrát není žádný nováček.

Čeští fotbalisté vstoupí do světové kvalifikace příští sobotu v Hradci Králové proti Faerským ostrovům. O tři dny později se v Portugalsku utkají s Gibraltarem.