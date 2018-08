I ve hře Bayernu můžou být skulinky, říká Kadeřábek před Bundesligou. Hoffenheim čeká i Liga mistrů

Jak se těšíte na novou sezonu Bundesligy?

Moc. Je to moje čtvrtá sezona, takže už jsem nějaké zkušenosti nasbíral. Soupeři jsou jiní, i my měníme kádr, takže je to pořád něco nového. Uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet.

Start do sezony máte hodně ostrý. Je lepší na Bayernu začínat, než ho potkat rozjetý uprostřed sezony?

Už za sebou máme první kolo německého poháru, tam jsme chytli Kaiserslautern, který má výborné fanoušky, ale zápas jsme zvládli, vyhráli jsme 6:1, takže první ostřejší zápas máme za sebou.

A první bundesligový zápas nás čeká v Allianz Areně. Těžšího soupeře v Bundeslize není, ale je jedno, jestli je chytneme v prvním, desátém nebo patnáctém kole. Stejně s Bayernem musíte dvakrát v sezoně hrát. Ale teďka mají nového trenéra, tak by se tam nějaké skulinky nebo nesehranost mohly objevit. Uvidíme, jak to bude vypadat.

Bude Bayern opět největším favoritem Bundesligy? Kdo by mu mohl konkurovat?

Určitě, každý rok je to velký kandidát na titul. Doufám, že se někomu podaří ho víc potrápit, aby nezískal titul pět kol před koncem, ale aby se o titul strachoval do posledního kola, nebo aby o něj přišel. Za to bych byl hodně rád.

Jsou tu týmy, které mu budou chtít šlapat na paty, my jsme mezi nimi. Máme tým s velkými ambicemi, ale nechceme volat do světa, že budeme hrát o titul, ale ambice máme velké. Když půjdeme od zápasu k zápasu a budeme vyhrávat, tak proč se o tom pak nebavit. Není to jen o zápase na Bayernu, ale také o tom, abychom předváděli konstantní výkony v ostatních zápasech.

AS Řím? Žádná konkrétní nabídka

Konečně jste se dočkal vysněné Ligy mistrů. Jak se těšíte a co od ní očekáváte?

Těším se na ní nejen já, ale celý Hoffenheim, je to poprvé v historii klubu. Těžko říct, co od ní očekávat, ale určitě kvalitní zápasy. Jsme ve čtvrtém koši, takže nás potkají tři výborní soupeři a je těžké si vybírat, koho bychom chtěli. Určitě se budeme chtít poprat o postup ze skupiny.

V létě o vás mělo zájem AS Řím, ale zůstal jste a podepsal novou smlouvu. Není vám ale Hoffenheim už těsný?

Konkrétní nabídku z AS Řím jsem nedostal, ale vím, že nějaké zájem tam byl. Jakmile přišel Hoffenheim s tím, že bychom mohli prodloužit smlouvu, byla to pro mě priorita. Jsem šťastný, že ve mě má důvěru, budu se ji snažit splatit, aby věděli, že neudělali chybu, když mi dali dlouhou smlouvu.

Nemyslím si, že by mi byl Hoffenheim těsný, má velké ambice, chce hrát poháry, špičku Bundesligy, vyhrávat německý pohár. Každý si řekne, že je to malý klub, ale myslím, že už to tak není. Už tři roky za sebou potvrzujeme formu, naše ambice nejsou výkřiky do prázdna a já jsem tady spokojený.