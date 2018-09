Poprvé jsme to řešili u nás doma, říká Nedvěd o přestupu Ronalda. O pozici v Juventusu se nebojí

„Někomu by to možná přišlo jako bláznivý nápad, ale my jsme v pozici, že abychom se zlepšili, tak musíme přivést hráče, co jsou lepší než ti naši v základní sestavě,“ uvedl Nedvěd na středečním setkání s novináři v Praze. „A tak sportovní ředitel řekl, že bychom mohli koupit Cristiana Ronalda, protože se jeho klauzule snížila na sto milionů a to bylo reálné,“ dodal.

„Poprvé jsme se o tom bavili u nás doma. My jsme se s prezidentem na sebe podívali a sportovní si možná myslel, že řekneme: On se asi zbláznil, ale do nás to naopak nalilo obrovský elán,“ řekl Nedvěd. „Vyhráli jsme sedm titulů za sebou a ať chcete, nebo ne, tak motivace klesá. Takže když máte možnost udělat krok dopředu, musíte ho udělat,“ dodal.

Ronaldo vyhrál Ligu mistrů jednou s Manchesterem United a čtyřikrát s Realem. A v Juventusu věří, že i je dovede k triumfu v prestižní soutěži, kterou turínský celek vyhrál dvakrát a naposledy v roce 1996. „Udělali jsme krok vpřed, který bychom chtěli v příštích letech zúročit a vyhrát Ligu mistrů, kterou jsme dostali za cíl,“ prozradil Nedvěd.

„Ale je velice těžké něco takového plánovat. Jde třeba naplánovat, jak vyhrát nějaký šampionát, ale v Lize mistrů je to těžší. Takže cíl to může být, ale je třeba počítat s tím, že proti vám stojí spousta mužstev, která ji vyhrát taky můžou,“ poznamenal Nedvěd.

Ronaldo by navíc měl k triumfu v Lize mistrů přispět nejen na hřišti. „Je to kluk, co pětkrát vyhrál Zlatý míč, ale trénuje, jako kdyby kariéru teprve začínal,“ uvedl Nedvěd. „Je příkladem pro mladé hráče, všichni k němu vzhlíží a chtějí být jako on. Snaží se mu vyrovnat, protože on jim ukazuje, jak třeba jednou vyhrát Zlatý míč nebo Ligu mistrů. Je to lídr, co nemusí mluvit a všichni ho následují,“ přidal bývalý český záložník.

Ronaldo zatím za Juventus odehrál tři zápasy, ale střelecky se neprosadil. „Už jsem na něj slyšel kritiku, což je úsměvný. Ale je jen otázkou času, kdy začne dávat góly. Potřebuje si zvyknout na italský fotbal, který je úplně jiný než všude jinde v Evropě,“ řekl Nedvěd.

„V Itálii je velice těžké se prosadit jeden na jednoho i dávat góly. Vždycky to tak bylo, že skoro všichni fotbalisté, co hráli v Itálii, mohli hrát jinde, ale ne všichni odjinud můžou hrát v Itálii. Pro Cristiana to bude velice těžké a už to v prvních zápasech poznal. Ale góly začne dávat, ale jsem přesvědčený, že jich nebude tolik jako ve Španělsku, protože to v Itálii nejde,“ uvedl.

Nedvěd také odmítl spekulace, že ve vedení Juventusu by ho měl nahradit Zinédine Zidane, který Ronalda vedl v Realu. „Zaregistroval jsem to, ale v nejbližších letech se moje pozice nezmění, práce mám nad hlavu,“ prohlásil.