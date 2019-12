Chci všem poděkovat, že se mnou měli trpělivost, loučil se Vrba po remíze s Teplicemi

Druhá éra trenéra Pavla Vrby na lavičce fotbalistů Viktorie Plzeň je s velkou pravděpodobností minulostí. V utkání s Teplicemi dovedl svůj tým k remíze 1:1 a poté na tiskové konferenci prohlásil, že po dvou a půl letech západočeskou metropoli opustí. Plzeňský klub se ke konci šestapadesátiletého kouče vyjádří během pondělí. Plzeň 9:02 16. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Plzně Pavel Vrba na střídačce | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„V Plzni jsem zažil úžasných sedm a půl roku, když to všechno sečtu. Určitě budu na Plzeň rád vzpomínat, je pravděpodobné, že tu v lednu už nebudu,“ připustil Pavel Vrba svůj odchod ze Štruncových sadů.

Klub se k celé situaci oficiálně vyjádří během pondělí, sám trenér ale zápas s Teplicemi vnímal jako rozlučku s fanoušky.

„I touto cestou chci samozřejmě poděkovat fanouškům, protože celou dobu drželi při nás, i když to někdy bylo asi složitější,“ řekl Vrba.

Šestapadesátiletý Vrba převzal podruhé plzeňský tým v květnu 2017 po třech a půl letech, během nichž působil u české reprezentace a krátce v ruské Machačkale. Hned v premiérové sezoně po návratu dovedl Západočechy k domácímu titulu, který znamenal přímý postup do skupiny Ligy mistrů.

„Když budu hodnotit dva a půl roku, tak myslím, že to bylo úžasné. Hlavně první dva roky, kdy jsme hráli skupinu Evropské ligy a Ligy mistrů, kde jsme se zase potkali s top mužstvy. Jsem nadšený z toho, co se tady udělalo, odehrálo a co jsem tu mohl prožít. Chci všem poděkovat za to, že se mnou měli trpělivost a že jsem tu vydržel dva a půl roku,“ říkal Vrba.

A s odchodem úspěšného trenéra už se smiřují i v kabině plzeňského klubu.

„Jestli skutečně skončí, tak je to škoda. Odvedl tady velký kus práce. Jsme teď na druhém místě, což nebylo v průběhu sezony někdy jednoduché, ale nějakým způsobem se to povedlo, i když to samozřejmě mohlo být ještě lepší. Dojemné to bylo samozřejmě hlavně pro něj a o to víc nás mrzelo, že jsme pro něj to utkání nevyhráli,“ litoval plzeňský stoper Jakub Brabec.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 16. 12. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 20 17 3 0 45:4 54 2. Plzeň 20 11 5 4 35:19 38 3. Jablonec 20 10 5 5 35:27 35 4. Sparta 20 9 6 5 39:26 33 5. Ml. Boleslav 20 10 2 8 39:32 32 6. Slovácko 20 9 5 6 28:26 32 7. Ostrava 20 9 4 7 30:23 31 8. Č. Budějovice 20 9 3 8 33:33 30 9. Liberec 20 8 3 9 33:30 27 10. Olomouc 20 5 10 5 25:25 25 11. Teplice 20 5 8 7 18:29 23 12. Zlín 20 6 3 11 16:30 21 13. Bohemians 1905 20 5 5 10 20:32 20 14. Opava 20 3 5 12 9:31 14 15. Karviná 20 2 7 11 13:30 13 16. Příbram 20 3 4 13 15:36 13