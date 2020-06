Kluby si vybírají mě, mám štěstí. Fotbalový kouč Vrba získal titul ve třetí zemi

„Nevím, jak to mám říct. Kluby si vybírají mě, já si je nevybírám a mám to štěstí, že mě oslovují top kluby těch zemí,“ usmívá se Pavel Vrba, který ještě před Žilinou, Plzní a Razgradem získal mistrovský titul jako asistent kouče Komňackého i s Baníkem Ostrava. Celkem už má tedy na kontě šest triumfů, pět jako hlavní trenér. V Bulharsku ale pravé oslavy ještě nezažil a kdoví jestli vzhledem k přerušené sezoně zažije.

„Bylo to decentní, protože tady se čeká na předání poháru, které by mělo proběhnout při posledním kole, kdy hrajeme doma. Myslím si, že oslavy asi vypuknout až pak, ale vzhledem k tomu, že není téměř žádná dovolená, tak to asi nebude takové, jako to třeba někdy bývá. Čtrnáct dní po ukončení soutěže se totiž hraje liga a hned jsou i kvalifikace,“ říká šestapadesátiletý kouč.

Do konce bulharské soutěže zbývají ještě čtyři kola. Povinnost v podobě zisku mistrovského titulu Vrba již splnil. Blíží se ale těžší zkouška. „Můžeme se připravovat na to nejtěžší, co nás čeká, což bude kvalifikace do evropských pohárů,“ ví rodák z Přerova.

Kvalifikační kola bez odvet

Letošní kvalifikační kola do Ligy mistrů a Evropské ligy ale budou vzhledem k nedostatku termínů jen na jedno utkání. „Vždy se kalkulovalo s domácími a venkovními zápasy. Tentokrát to tak ale nebude. Předpokládám, že první kola tak budou asi trochu divočejší než bývala, protože už nebude možná žádná oprava. Mužstvo, které bude hrát v domácím prostředí bude mít výhodu,“ uvědomuje si složitost situace Pavel Vrba.

Devítinásobný bulharský mistr si už dvakrát zahrál základní skupinu Ligy mistrů. Totéž se podařilo Vrbovi také s Plzní. „Champions League je naše přání a sen. Když se nám ale podaří dostat do Evropské ligy, tak si myslím, že nikdo úplně zklamaný nebude,“ doplňuje telefonicky z Razgradu úspěšný Pavel Vrba. Smlouvu má v klubu ještě na další dvě sezony.