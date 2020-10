‚Řekli mi, ať se fotbalem bavím.‘ Trojnásobný mistr světa Pelé slaví 80. narozeniny

Jeden z nejlepších fotbalistů všech dob Pelé slaví 80. narozeniny. Brazilský útočník dal za svou kariéru 1281 gólů a jako zatím jediný v historii třikrát vyhrál mistrovství světa. Se sbíráním titulů začal už jako sedmnáctiletý, kdy na sebe poprvé výrazněji upozornil v semifinále šampionátu v roce 1958 – kdy dal proti Francii hattrick během 13 minut. Brasília 16:37 23. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pelé slaví gól ve finále mistrovství světa 1970 proti Itálii | Zdroj: Reuters

„Na tenhle zápas nikdy nezapomenu, bylo to jako ve snu. Vavá mi před zápasem řekl, ať hraji to, co umím, a nepřemýšlím o tom, co je to za zápas. A ať se prostě jen fotbalem bavím. Všechna nervozita ze mě spadla a já si užíval každý dotek s míčem, a nakonec i to, že jsme postoupili,“ vzpomínal Pelé na radu od spoluhráče z útoku brazilské reprezentace.

Ve finále šampionátu 1958 proti Švédsku přidal Pelé další dva góly a získal svůj první titul. Další přidal hned na následujícím mistrovství v roce 1962, kde ale jeho role byla spíš epizodní. A mohl za to první Brazilcův zápas proti Československu.

Pelé si ve druhém utkání základní skupiny natrhl sval. Do dalších zápasů už proto nenastoupil, ale v tomhle duelu ještě kulhající hvězda na hřišti zůstala, protože se tehdy ještě nesmělo střídat.

„Masopust tehdy zavelel: ‚neatakovat‘. Ale Pelé zase nesměl útočit. Někde stál, dostal přihrávku, nikdo ho neatakoval a on musel přihrát, ne že by sám s míčem zaútočil. Pelé to po zápase ocenil,“ líčil útočník Jozef Adamec.

„Pro mě byl Pelé fotbalista číslo jedna na světě. Nedovedl jsem si představit, že bych takového hráče měl ještě zraněného kopnout,“ dodal Josef Masopust, který v dalším vzájemném duelu s Brazílií dal gól, ale Čechoslováci stejně finále prohráli 1:3, byť už Pelému nečelili.

Ten se mistrem světa stal ještě v roce 1970, kdy Brazílie triumfovala nad Itálií. Později ho vyhlásili nejlepším fotbalistou 20. století, stal se ambasadorem UNESCO a získal čestný Řád britského impéria.

Někteří však Pelého odmítají kvůli jeho pozdějším aktivitám, jako bylo angažmá v politice nebo ve světovém fotbale pošpiněném korupcí.

Pelého kariéra na světových šampionátech: