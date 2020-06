Nejdřív byl jen náhradník, pak se stal fotbalovou legendou. Před 50 lety slavil Pelé rekordní titul

Je to otázka, na kterou nejde odpovědět dobře ani špatně. Kdo je nejlepším fotbalistou historie, totiž s jistotou říct nemůžeme. Kdyby ale rozhodovaly především úspěchy na mezinárodní scéně, vítěz by jasný přeci jen byl - Pelé. Slavný Brazilec jako jediný v historii vyhrál třikrát mistrovství světa. Z posledního titulu se radoval přesně před 50 lety. Brazílie v Mexiku porazila ve finále Itálii 4:1. Mexico City 12:31 21. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pelé slaví gól ve finále mistrovství světa 1970 proti Itáli.. | Zdroj: Reuters

Kdyby komentátoři prožívali každou trefu brazilského kanonýra tak jako tu finálovou v Mexiku (viz audio), stihl by Pelé při záznamu svých branek odehrát všechny zápasy o titul, do kterých na mistrovství světa nastoupil. A dalo by to na víc než tři utkání.

Podle dostupných statistik nastřílel Pelé za kariéru 1281 gólů. Těžko uvěřit, že stejný hráč se na svém prvním šampionátu v roce 1958 nedostal málem ani na týmovou fotografii.

„Ve Švédsku byl rezerva. Byl to mladý kluk, bylo mu sedmnáct let,“ přibližoval dříve pro Radiožurnál zlatník z Rio de Janiera Freddy Sobotka dobu, kdy byl Pelé v brazilském týmu za náhradníka, ne hvězdu.

Už ve Švédsku se to ale hodně rychle změnilo. Pelé se domů vrátil jako mistr světa a nejlepší střelec turnaje. V semifinále předvedl hattrick, ve finále dvě branky...

Svými výjimečnými schopnostmi si získal i protihráče. Když se na příštím šampionátu v Chile zranil ve skupině proti Československu, výběr vedený jinou fotbalovou legendou Josefem Masopustem na kulhajícího Pelého nedorážel.

„Jestli na protihráče nestačím svými kvalitami, tak ho přece nebudu chytat za tričko nebo okopávat. Pro mě byl Pelé fotbalista číslo jedna na světě. Nedovedl jsem si představit, že takového hráče bych měl ve zranění ještě kopnout,“ vzpomínal před lety na nakonec bezgólový zápas Josef Masopust.

Oba týmy se na turnaji v Chile potkaly ještě jednou - ve finále. Dnes devětasedmdesátiletý Pelé si ho kvůli zranění nezahrál. Z druhého z nakonec tří titulů světového šampiona se ale radovat mohl.