Petr Čech v roli funckionáře. ‚Nejtěžší jsou dny, kdy se hrají zápasy. Doufat, že vše dobře dopadne.‘

Mezi fotbalovými gólmany patřil ke světové špičce a podobnou pozici by si rád vybudoval i jako funkcionář. Bývalý reprezentační kapitán Petr Čech po skončení profesionální kariéry už přes půl roku pracuje jako poradce sportovního a technického úseku londýnské Chelsea. Vítěz Ligy mistrů a evropský šampión do 21 let si tak zvyká na novou roli. Londýn 14:33 28. ledna 2020

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech si zvyká na funkcionářskou pozici v londýnské Chelsea a Radiožurnálu v rozhovoru řekl, co je pro něj v nové životní roli nejtěžší.

Poslechněte si, jak se bývalý brankář Petr Čech cítí v nové roli funkcionáře

Poslední zápas v kariéře odchytal Petr Čech loni v květnu. Ve finále Evropské ligy v Baku musel v dresu Arsenalu strávit porážku 1:4 od Chelsea. Právě tam legendární brankář prožil 11 let, získal největší úspěchy a měsíc nato se do klubu vrátil jako funkcionář.

„Samozřejmě je to jiná role, než být hráč, s velkou odpovědností. Nejtěžší jsou dny, kdy se hrají zápasy, protože má role během zápasu už žádná není a musím doufat, že vše dobře dopadne. Na to si pořád zvykám, ale už je to půl roku a myslím, že se zlepšuji.“

Říká Petr Čech ke své pozici, ve které má na starosti především propojení klubového vedení s prvním týmem, zároveň se ale také podílí například na přestupové politice A-mužstva.

Rekordman v počtu startů za českou reprezentaci v posledních měsících vyměnil fotbalovou kabinu za kancelář, a i když svého rozhodnutí nelituje, po balónu a rukavicích se mu někdy zasteskne.

„To rozhodnutí ukončit kariéru jsem udělal z nějakého důvodu, takže jsem věděl proč a tohle ve mě zůstalo. Ale je pravda, že po 20 letech v profesionálním fotbale mi to občas chybí.“

Chybělo mu soutěžení

Do fotbalové branky se Petr Čech po konci kariéry postavil jen párkrát, šikovné ruce a postřeh ale ve sportu využívá nadále. Začal totiž chytat za hokejový klub Guilford Phoenix ze čtvrté anglické ligy, ve které zatím nastoupil do pěti zápasů.

„Nejvíc mi chybělo, že člověk už není součástí týmu ve kterém byl odmalička. Ten hokej mi to pomáhá nahradit a teď už mohu hrát i zápasy, takže člověk je pořád i v tom soutěžení.“

Vysvětluje bývalý fotbalový brankář Petr Čech, který vedle svých pracovních povinností pořád studuje trenérskou licenci.