Legendární Čech slaví čtyřicítku. ‚Nesleduju, kolik je mi let,‘ říká vítěz Ligy mistrů i hokejový brankář

Jubilejní čtyřicáté narozeniny slaví Petr Čech. Bývalý fotbalový brankář se ani po konci kariéry rozhodně nenudí. Pracuje jako poradce v nejužším vedení fotbalového klubu Chelsea, kde odehrál podstatnou část své kariéry. „Čtyřicítku neberu nijak dramaticky, nesleduju, kolik mi je let. Spíš to beru podle toho, jak se cítím," vysvětlil oslavenec v rozhovoru pro Radiožurnál. Londýn 13:07 20. května 2022

Asi největší úspěch slavil právě s londýnskou Chelsea, se kterou Petr Čech ovládnul nejprestižnější klubovou soutěž Ligu mistrů. Ale i na mezinárodní úrovni získal Petr Čech významnou trofej. Vyhrál mistrovství Evropy U21.

„Hrdinou zápasu byl brankář Petr Čech. Francouzi ho nepřekonali. Ze čtyř velkých příležitostí a při střelbě pokutových kopů dostali ze čtyř pokusů za jeho záda míč jen jednou. Čech jako by výkonem své spoluhráče nakazil,“ informoval posluchače redaktor Českého rozhlasu Miroslav Augustin.

To se psal rok 2002. Tehdy se Petr Čech teprve dostával do povědomí fotbalového světa a hlavně nenosil ikonickou helmu, která ho od roku 2006 nakonec zdobila po zbytek kariéry a také v ní například pózoval na obalu počítačové hry FIFA.

„Nejsem člověk, který by si při kulatých narozeninách sednul a přemýšlel, kam ty roky běžely. Myslím si, že čtyřicet let navíc není věk, u kterého by si člověk měl sednout a nostalgicky vzpomínat,“ vysvětlil bývalý český reprezentant.

Ve čtyřiceti letech už sice Petr Čech není profesionálním sportovcem, přesto pohybu má více než dost.

„V hokejové bráně se samozřejmě udržuju, chodím i do posilovny nebo běhat. Snažím se být stále aktivní, protože to tělo je zvyklé. Navíc mě to baví. Potřebuju být fit k tomu, abych se cítil dobře. Ve fotbalové brance už jsem ale nebyl osm měsíců, budu do ní muset zase začít chodit, protože 12. června odehraju v Londýně charitativní zápas Soccer Aid,“ dodal v rozhovoru pro Radiožurnál.

Jakou bude mít oslavu, to zatím ani sám netuší, protože ji připravuje manželka, která Petru Čechovi chystá překvapení. Martina Čechová to ale teda zrovna jednoduché mít nebude, protože když Čech slavil třicítku, den předtím vyhrál zmiňovanou Ligu mistrů. Tehdy se fotbalisté Chelsea projeli otevřeným autobusem po Londýně, kde bylo přes půl milionů lidí.

„Čtyřicítku neberu nijak dramaticky, nesleduju, kolik mi je let. Spíš to beru podle toho, jak se cítím. Beru to tak, že se posouvám do další fáze a etapy svého života. Každá dekáda má svá úskalí i radosti,“ smál se Petr Čech.