Můj přístup se určitě nezmění, říká Čech o nové roli ve fotbalovém světě

V nymburském areálu Petr Čech na své letní fotbalové škole radil dětem a zažíval vlastně závěrečné okamžiky profesionální kariéry.

„Dneska je to takové zvláštní, protože jsem posledním dnem ještě hráč,“ vysvětlil v neděli Čech.

Od půlnoci už je všechno jinak, rukavice, kopačky a helma půjdou do skříně a z Petra Čecha se stal fotbalový funkcionář. V Chelsea nastoupil jako poradce sportovního a technického úseku. Bude se podílet na fungování A-týmu, na přestupové politice klubu a pomáhat a radit v mnoha dalších oblastech.

„Chtěl bych jít svojí cestou a uvidíme, jestli to bude fungovat, nebo ne. Mám svoji představu,“ řekl Čech.

Petr Čech počítá, že první týdny budou seznamovací. O přesunu ze hřiště do kanceláře mluvil třeba s Tomášem Rosickým, který má poměrně čerstvou zkušenost s touhle životní změnou ze Sparty. A dělal si i další „domácí úkoly“.

„Samozřejmě jsem strávil spoustu času přípravami. Měl jsem na to několik dní. Moje dny jsou hodně dané studováním, konzultacemi. Až oficiálně začnu, tak mám už několik bodů, které mě čekají,“ řekl Čech.

A v jedné věci má Petr Čech jasno - při trénincích byl perfekcionista a nejen to si chce teď přenést i do nové role ve fotbale.

„Není to jen o mně. Ale myslím, že můj přístup se určitě nezmění, protože to je prostě způsob, jakým já funguju. Je mi jasné, že já si udělám svoji část práce a tím to končí. Moje zodpovědnost bude daleko širší,“ vysvětlil bývalý brankář.

Na hřišti toho Petr Čech dokázal hodně a zklamat nechce ani teď jako funkcionář Chelsea.