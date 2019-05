Skvělých zákroků, kterými udržel svůj tým ve hře, předvedl Petr Čech za dvacet let profesionální kariéry v Blšanech, Spartě, Rennes, Chelsea, Arsenalu a národním týmu celou řadu. Památné jsou třeba ty z penaltových rozstřelů, v nich vychytal reprezentaci do 21 let titul mistrů Evropy nebo Chelsea triumf v Lize mistrů.

'Skvělý člověk a fotbalista.' Čech nasbíral 17 klubových trofejí, respekt si získal i mimo hřiště

„Jsou hráči, kteří si prostě vyberou nějaké řešení, a na mně tak je, abych mu ho naboural. V tom případě se třeba na poslední chvíli rozhodne jinak a penaltu pokazí. Je to taková psychologická válka a já se snažím ho všemožně rozhodit nebo znejistit, aby mu musel přemýšlet. Protože jakmile hráč zůstane rozhodnutý, tak to většinou promění,“ říkal před lety Petr Čech.

Kromě Ligy mistrů získal ještě dalších 17 klubových trofejí a neunikla mu žádná z těch nejcennějších. Vyhrál třeba ještě Evropskou ligu nebo dokonce čtyřikrát ligu anglickou. V ní navíc vytvořil rekord v počtu vychytaných čistých kont. Ale zažil i nepříjemné momenty, třeba když mu na podzim 2006 protihráč prorazil kolenem lebku a on bojoval o život.

Udělal jsem všechno, co jsem mohl, říkal smutný Čech po posledním zápase kariéry Číst článek

„Co se stalo, stalo se. Ať se stanou v životě člověku příjemné nebo nepříjemné věci, jsou chvíle, kdy se člověk nemůže něčím trápit celý život. Tahle událost je dávno za námi a život jde dál,“ řekl Čech.

Kromě helmy, kterou od té doby začal nosit, se poznávacím znamením českého brankáře staly jeho inteligence, vlídnost, vstřícnost, profesionální přístup k novinářům i fanouškům. V dobrém na něj vzpomínají i jeho spoluhráči, třeba ten z Chelsea David Luiz

„Je to můj velký kamarád a zároveň skvělý člověk a fotbalista. Měli bychom mu za všechno poděkovat. Je to legenda Chelsea a celého fotbalu,“ říkal Luiz po letošním finále Evropské ligy.

U fotbalu sedmatřicetiletý Petr Čech pravděpodobně zůstane, ale co a kde bude dělat, prý do konce své smlouvy v Arsenalu 30. června neřekne.