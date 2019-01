Vrátí se Petr Čech do Chelsea? Podle britských médií ho bývalý klub vábí na trenérské angažmá

Pokud by se tak stalo, Čech by v Anglii navázal na Luďka Mikloška. Ten byl po ukončení kariéry trenérem brankářů West Hamu, jehož barvy dříve hájil. Mohl by napodobit i bývalého reprezentačního spoluhráče Pavla Nedvěda, jenž se z hřiště přesunul do vedení Juventusu Turín a od roku 2015 je viceprezidentem slavného italského klubu.

Šestatřicetiletý Čech, jenž svůj záměr uzavřít po sezoně kariéru oznámil v úterý, přišel do Chelsea v roce 2004 z Rennes. S londýnským týmem bývalý reprezentant vybojoval 15 trofejí včetně triumfů v Lize mistrů a Evropské lize a čtyř mistrovských titulů.

Gólmanskou jedničkou Chelsea byl Čech až do své poslední sezony, v níž tehdejší trenér José Mourinho vsadil na mladšího Belgičana Thibauta Courtoise. Český rekordman v počtu vychytaných čistých kont v Premier League (202) následně v létě 2015 odešel do konkurenčního Arsenalu.

Čech uvedl, že svou budoucnost bude řešit až po skončení tohoto ročníku. V současnosti je asistentem hlavního kouče Chelsea Maurizia Sarriho další bývalý gólman „Blues“ a někdejší Čechův spoluhráč Ital Carlo Cudicini.

Z bronzové party z Eura 2004 v Portugalsku zůstali po konci kariéry u vrcholového fotbalu vedle Nedvěda i další členové tehdejšího kádru. Čtyři z nich jsou sportovními řediteli prvoligových týmů: Tomáš Rosický ve Spartě, Zdeněk Grygera ve Zlíně, Marek Jankulovski v Ostravě a Štěpán Vachoušek v Teplicích.

Tomáš Galásek je asistentem reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého, Tomáš Ujfaluši s Vratislavem Lokvencem působili jako skauti. V roli funkcionáře zůstal u fotbalu Karel Poborský.