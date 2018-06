Petr Čech by mohl jít z Arsenalu hostovat do Neapole, píší v Itálii

Podle italského deníku Gazetta dello Sport by neapolský trenér Carlo Ancelotti rád přivedl do klubu na hostování českého brankáře ve službách Arsenalu Petra Čecha. Čechovu přesunu do Itálie teď navíc nahrává to, že mu v Arsenalu má v nejbližší době přibýt konkurence v Brendu Lenovi z Leverkusenu, se kterým londýnský klub počítá jako s novou jedničkou. Neapol 19:40 17. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Arsenalu Petr Čech | Zdroj: Reuters

Po konci trenéra Arséna Wengera a nástupu jeho následovníka Unaie Emeryho se zdá, že londýnský klub chystá rázné řešení gólmanské otázky, která patří mezi slabiny Arsenalu už několik let. Arsenal se po patnácti letech zbavil trenéra brankářů Gerryho Peytona, navíc je na odchodu zřejmě i dosavadní dvojka David Ospina.

Hlavně má ale do Arsenalu v nejbližší době přestoupit šestadvacetiletý německý brankář Bernd Leno z Bayeru Leverkusen, který by měl obsadit post jedničky.

To vše by Čechovu přesunu nahrávalo, naopak problémem by mohl být jeho vysoký plat, který činí 100 000 liber týdně. Tolik totiž neberou v Neapoli ani ty největší hvězdy.

Kromě Čecha má Neapol na svém seznamu možných posil do brankoviště i Keylora Navase z Realu Madrid, Alphonse Areolu z PSG nebo Alexe Mereta z Udinese.

Petr Čech působí v Arsenalu od roku 2015, kam přestoupil po jedenácti letech strávených v konkurenční Chelsea. Od svého příchodu byl ve většině zápasů jedničkou, konkurenta Davida Ospinu pouštěl mezi tyče většinou jen v pohárových utkáních.

Český brankář by se s Ancelottim v jednom klubu potkal už podruhé, italský kouč totiž mezi lety 2009 a 2011 dvě sezony vedl Chelsea, kde Čech tehdy působil.