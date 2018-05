‚Cenu bych dal jednomu z dvojice Koubek, Pavlenka.‘ Petr Čech doporučoval gólmana i do Rennes

Své nástupce sleduje a také je chválí. Fotbalovému gólmanovi Petru Čechovi dělají radost Jiří Pavlenka s Tomášem Koubkem, kteří patří mezi nejlépe hodnocené brankáře v německé, respektive francouzské lize. Bývalý kapitán reprezentace o nich mluvil poté, co převzal už dvanáctý Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezony. Praha 7:09 23. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Arsenalu Petr Čech | Zdroj: Reuters

„Určitě bych cenu dal jednomu z dvojice Koubek, Pavlenka. A ne proto, že jsem brankář. Oba mají za sebou výbornou sezonu,“ reagoval Petr Čech na otázku, kdo by si kromě něj letos zasloužil získat Zlatý míč.

Pomineme-li gólmana Arsenalu, případně Patrika Schicka z AS Řím, nemá Česko dalšího hráče v evropském velkoklubu. Třeba se to ale brzy změní, právě Koubek s Pavlenkou letos naznačili, že by se v budoucnu na tu nejvyšší úroveň mohli posunout.

Jirka Pavlenka patřil k nejlepším hráčům Brém, mezi brankáři měl v Německu velice pozitivní hodnocení,“ chválí výkony svého kolegy šestatřicetiletý Čech.

Svoje první zahraniční angažmá zatím velmi dobře zvládá také Tomáš Koubek. Bývalý brankář Sparty svými výkony držel francouzské Rennes, se kterým si v příští sezoně dokonce zachytá evropské poháry.

Telefonát z Rennes

„S Rennes skončili na pátém místě, jdou do Evropské ligy, což je pro klub velice pozitivní. Je skvělé, že se mu daří. Když přišel, byli na sestup, měnili trenéra, atmosféra nebyla dobrá, pak začali vyhrávat a teď jdou do pohárů,“ říká Petr Čech, který prostředí v Rennes velmi dobře zná.

Právě na severozápadu Francie totiž odstartoval svou úspěšnou zahraniční kariéru. Není se tedy čemu divit, že když vedení Rennes potřebovalo Koubkův přestup s někým zkonzultovat, vytočilo číslo s londýnskou předvolbou.

„Tím, že mi z klubu volali, než ho angažovali, a já se za něj přimluvil, jsem o to radši, že se mu daří. Jinak by to nebylo dobré ani pro něj, ani pro mě, už by se mě pak nikdo na nic neptal,“ usmál se Petr Čech.

Oba mladí brankáři se v anketě Zlatý míč umístili v elitní desítce. Jiřího Pavlenku hlasy sportovních novinářů vynesly na šesté místo, Tomáš Koubek skončil devátý.

