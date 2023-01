V souboji o titul hodně napoví úvodní kola, shodují se před startem jarní části fotbalové ligy Rada a Lafata

Dvou a půl měsíční pauza od ligového fotbalu je minulostí. Dnes se znovu rozjede Fortuna liga a v netradičně brzkém termínu odstartuje 17. kolem jarní část soutěže. Ve Speciálu Radiožurnálu Sport krátce před startem nejvyšší domácí fotbalové soutěže diskutovali trenér Petr Rada a bývalý fotbalový reprezentant a kanonýr David Lafata. 10:20 28. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle trenéra Petra Rady v souboji o titul hodně napoví úvodní kola jarní části soutěže | Foto: RITZAU SCANPIX | Zdroj: Reuters

„Ta vedoucí trojice mezi sebe už nikoho nepustí, to by se musel stát zázrak. Hodně napoví první dvě, tři kola. Sparta hodně posílila hráči z ciziny, Plzeň také dokoupila, ale myslím, že rozumně,“ říkal jen pár hodin před startem jarní části soutěže aktuální trenér druholigové Dukly Praha Petr Rada.

Mezi favority na zisk titulu podle bouřlivého trenéra patří samozřejmě Plzeň, Slavia a Sparta. Podobný názor sdílí i bývalý ligový kanonýr David Lafata.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co před startem jarní části fotbalové ligy říkají trenér Petr Rada a bývalý fotbalista David Lafata

„Rozhodne se v prvních kolech, protože terény nebudou úplně ideální a kvalitativní rozdíly mezi soupeři se smazávají. Kdo z trojlístku favoritů nejlépe zvládne úvodní kola, tak to hodně napoví v boji o titul,“ říká bývalý útočník Sparty nebo Jablonce.

V čele tabulky je před 17. kolem soutěže Viktoria Plzeň, dva body ztrácí pražská Slavia a třetí je se sedmibodovým mankem na lídra soutěže Sparta. Plzeň a práci trenéra Michala Bílka před druhou polovinou soutěže chválil Petr Rada.

„Plzeň hraje konsolidovaně, doma neprohrává, nedostává moc branek a jsou v klidu. Hrála kromě ligy i skupinu Ligy mistrů a hráči to vydrželi, Bílek sestavu moc neměnil.“

Zahraniční posily Sparty

Během zimní přestávky mohutně posilovala pražská Sparta, která do týmu přivedla hned několik zahraničních hráčů. Po podzimu třetí celek prvoligové tabulky angažoval Fina Kaana Kairinena, dalšího záložníka Qazima Laciho z Albánie nebo Awera Mabila z Austrálie a zadní řady vyztužil srbský obránce Dimitrije Kamenovič.

MABIL | „Cítím se hrdě, ale zároveň samozřejmě velmi pokorně, protože moje rodina mi dala tuhle příležitost být sám sebou a zároveň možnost pomáhat lidem.“



️ @awermabil17 v rozhovoru poté, kdy byl vyhlášen mladým Australanem roku. #acsparta



➡️ https://t.co/A9LQqwcs2h pic.twitter.com/VMXktRdwmq — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 25, 2023

„Trochu mě zaráží, že trenér řekne o hráčích, že potřebují adaptaci. To ale pak už Sparta nemyslí na titul, protože pokud by se tři, čtyři hráči měli rozehrávat během deseti kol, tak to můžou zabalit,“ myslí si Lafata.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaký trend zvolí rozhodčí pro jarní část Fortuna ligy? Poslechněte si reportáž Jakuba Kanty

Fanoušky na loňském mistrovství světa v Kataru překvapil velký počet nastavených minut v zápasech. Bývalý ligový hráč by takový trend uvítal i na českých trávnících.

„V Kataru se mi to líbilo, rád bych, aby se to převedlo i k nám. Divák si zaplatí lístek a určitě mu nebude vadit, když bude na stadionu o něco déle,“ dodal bývalý reprezentant Lafata.

Program 17. kola: Sobota 15:00: Bohemians - Teplice, Slovácko - České Budějovice, Plzeň - České Budějovice Sobota 18:00: Olomouc - Sparta Neděle 15:00: Mladá Boleslav - Brno, Slavia - Jablonec, Liberec - Pardubice Neděle 18:00: Zlín - Ostrava

Jarní část fotbalové sezony odstartuje v sobotu čtyřmi duely. V 15 hodin se do vysílání Radiožurnálu Sport vrací pořad S mikrofonem za fotbalem.